В Бикине военные жалуются на бездействие руководства

Жители гарнизона в Бикинском районе направили обращение в адрес депутата Государственной Думы Бориса Гладких, в котором жалуются на бездействие руководства военного городка.

Авторы обращения отмечают, что дороги в городке в отвратительном состоянии, колодцы открыты. Здания, которые долгое время не используются по назначению, стремительно ветшают.

Есть проблемы и в жилых домах: электрические щитки не заперты, проводка в некоторых местах оборвана, протекают крыши. Практически все придомовые территории не ухожены.

На котельную, которая должна быть охраняемым объектом, может пройти любой желающий – ее ограждает полуразрушенный забор. А об обеспечении противопожарной безопасности газораспределительного участка давно позабыли.

По результатам рассмотрения обращения Борис Гладких направил запрос в военную прокуратуру, а также пообещал разобраться лично в сложившейся ситуации.

- Такое положение дел, которое сложилось сегодня в гарнизоне, не допустимо, - считает Гладких. - Люди, которые находятся на страже нашей безопасности, просто не могут жить в таких условиях. Эта ситуация напрямую указывает на бездействие руководства военного городка. Сегодня направил запрос на имя военного прокурора Восточного военного округа с просьбой поручить проведение выездной проверки. 4 мая проведу повторный выезд в район и встречусь с руководителем Восточного городка.