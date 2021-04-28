В Хабаровском крае Кучук избил своего сослуживца

Их было двое. Одного звали Ахмед Кучук, второго – Данил Кочеулов. Их объединяли деятельность по защите нашей Родины (служили в одной из воинских частей в районе имени Лазо) и неприязнь к друг другу.

Однажды Данил нарушил распорядок дня и не выполнил указаний дежурного по роте об убытии в казарму. Ахмед из-за этого сильно разозлился и стал избивать Кочеулова. Он нанес ему два удара левой ладонью по правой щеке (в народе именуемых «пощечинами»), бросил на землю, а потом еще треснул правым кулаком в нос.

В результате, военный получил закрытый перелом костей носа со смещением отломков и кровоподтек левой глазничной области. Унижены честь и достоинство Данила (в нравственном, а не физическом, смысле).

«Доказательства, собранные 57 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащего по призыву Кучука Ахмеда», - сообщил Следственный комитет России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Действия Кучука квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью. Драчун признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Андрей Канев