Михаил Дегтярев обеспечил жильем сразу 50 врачей

Впервые в нашем городе прошла массовая выдача служебного жилья для сотрудников сферы здравоохранения. Сразу 50 человек получили квартиры. Михаил Дегтярев вручил ключи фельдшерам, медсестрам, врачам «скорой помощи», больниц и поликлиник.

«Такой масштаб - впервые за последние 10 лет. До конца года еще столько же квартир передадим медработникам. Низкий вам поклон, уважаемые врачи, фельдшеры, медсестры! Вы всегда на передовой, спасая жизни людей. Мы искренне благодарим вас за ваш поистине ратный труд», - сказал глава Хабаровского края.

Торжественная передача ключей состоялась в День работника скорой медицинской помощи. Новоиспеченные владельцы жилья будут проживать в доме на улице Аэродромной.

Сразу после назначения в наш регион Михаил Дегтярев обозначил приоритеты своей работы. Борьба с последствиями пандемии и повышение уровня жизни врачей и медсестер стали именно такими вехами. Глава Хабаровского края лично посещал больницы и десятки раз встречался с медиками, что позволило ему не только глубже понять проблемы этих людей, но и подсказало, как сделать сферу здравоохранения эффективней. Дегтярев нашел способ удержать ценные кадры.