В Хабаровске не будет срыва речной навигации

В соцсетях стала распространяться информация, что речная навигация может быть сорвана и десятки тысяч дачников не попадут на свои участки. Однако заместитель гендиректора ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» (компания, которая выиграла конкурс на перевозку) Ольга Пургина опровергла эти сведения.

«Все теплоходы готовы к выходу на маршруты. Мы, когда увидели в социальных сетях, а потом и на популярных сайтах, будто «начало навигации под угрозой срыва», были в шоке. Это неправда», - сказал Пургина.

Старт навигации состоится с 30 апреля по 1 мая в зависимости от скорости очищения реки от льда. Предусмотрены следующие маршруты. Речной вокзал - пос. Уссурийский - 4 км – 5,5 км - 6 км -7 км -9 км -10 км; Речной вокзал – хут. Телегино – Речная - Строительная - Садовая-2- Дубки; Речной вокзал - Дальдизель - Пр. Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная – Садовая -1. По три рейса в выходные и праздники (8:10, 11:20, 17:40) и по два рейса в будние (8:10 и 17:40).

Всю информацию о предстоящих рейсах можно получить у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8-924-310-61-39.