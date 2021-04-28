У виновника страшной хабаровской аварии за плечами кража и лишение прав

Виктор Малафеев, ранним утром 25 апреля сев в средней степени опьянения за руль джипа, в процессе движения в районе площади Ленина чуть не совершил наезд на группу военнослужащих.

Игнорируя указание сотрудников ДПС остановиться, на бешеной скорости он свернул на улицу Дзержинского. Нарушая все мыслимые правила дорожного движения, он попер навстречу дорожному потоку. На пересечении улицы и Амурского бульвара врезался в бок автомобиля. Удар был такой силы, что у машины, выброшенной на обочину, выбило двигатель. Погибли два человека. Это не остановило Виктора Малафеева.

Мчась вверх по улице Дзержинского в сторону улицы Серышева, он протаранил таксомотор, пострадала пассажирка. Если бы водитель такси не принял вправо, стараясь уйти от удара, то трупов было бы больше. Остановился лихач после того, как собрал в кучу еще несколько автомобилей.

Фигурант нисколько в своих делах не раскаивался, пытался сделать все, чтобы замести следы. Пока сотрудники ДПС спешили на место аварии, Малафеев перебрался на заднее сиденье джипа, а позже уверял, что за рулем был не он. Не получилось отмазаться - был задержан. Результаты проверки на алкоголь, показавшие среднюю степень опьянения, виновник ДТП не признал. Но освидетельствование в медицинском учреждении подтвердили экспресс-тест на месте аварии.

Пьяный водитель за рулем - это преступник, вооруженный автомобилем. Соответственно, к нему и надо относиться, как к злодею. На суде, определявшем меру пресечения, всплыли факты подобных, но не таких кровавых, правонарушений со стороны Виктора Малафеева.

«В 2016 году был лишен прав на 18 месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование при управлении транспортным средством. В 2018 году седьмым отделом полиции дело за повторное вождение в нетрезвом виде было прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением срока давности. Позже штрафовали за превышение скорости, что показывает - на путь исправления он не встал», - объявил представитель УМВД.

По информации многочисленных сетевых источников Виктор Малафеев, будучи родственником Сергея Фургала, имеет отношение к фирме, что занимается управлением активами бывшего губернатора Хабаровского края. Предприниматель занимает руководящую должность в компании «Скрап Фар Ист», сдающей в аренду различную строительную технику. После судебного иска на полмиллиарда рублей фирма начала процесс банкротства. Ранее в других городах родственники региональных чиновников могли размазать бампером машины пару обывателей и «соскочить» на отсрочку приговора по уважительным причинам – беременность, маленькие дети, гуманный суд и масса положительных характеристик.

По артистической славе хабаровскому фигуранту далеко до московского лицедея Михаила Ефремова, в прошлом году в результат автоаварии убившего человека. Но есть общее у этих двух негодяев – бухие за рулем, выезд на встречную полосу, смерть ни в чем не повинных людей. Кстати, последующая реакция части прогрессивной общественности узнаваема: у них включился режим «Рафик не виновен» – «если бы за ним не погнались», «он не хотел», «так получилось», «действия сотрудников ДПС надо проверить».

На суде Малафеев хотел найти понимания: «Я не криминальная личность, чтобы меня в тюрьму сажать. Если есть возможность, то хотел пойти под домашний арест». Видимо, память коротка у Малафеева - осенью 2013 года он уже становился виновником тяжелого ДТП. На пересечении улиц Серышева-Некрасова, проехав на красный свет, врезался в автомобиль. При этом тяжкий вред здоровью получила девушка, которая была в одной машине с Малафеевым. В 2014 году суд признал фигуранта виновным, но Малафеев попал под амнистию.

В этот раз суд не принял его доводы о снисхождении. По ходатайству следствия на время расследования дела, то есть ближайшие два месяца, Виктор Малафеев проведет в СИЗО. Он так ничего и не понял, он так ничему и не научился - типичный рецидивист. В 17 лет обвинялся в краже, спустя полгода получил судимость за другую, квартирную, кражу. Отделался двухлетним условным сроком. Как говорят «на районах», пацан к успеху шел.

Но тут не фартануло. Итог похождений Виктора Малафеева страшен – смерть и увечья людей. Впереди следствие и суд, что окончательно определят степень ответственности. Он обвиняется по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения». По такой статье наказание идет как за серьезное преступление – от 8 до 15 лет.

Эдуард Попов

Фото из открытых источников