Почему жители Хабаровского края проголосовали за единороса?

Жители края проявили слабую активность в прошедшей выборной кампании

Завершились довыборы в краевую законодательную думу по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу № 15. Напомним, место в краевом парламенте стало вакантным после смерти Вячеслава Фургала.

Всего для участия в выборах выдвинулось 10 кандидатов, из них семь представителей политических партий и три кандидата-самовыдвиженца. В конечном итоге после проверки представленных документов в выборной гонке участвовало пять кандидатов.

По итогам выборов больше всего голосов избиратели отдали кандидату от «Единой России», главе поселка Майский Олегу Сердюкову. На второй позиции кандидат от КПРФ Егор Карабанов, тренер спортшколы «Спартак». Претендент на депутатский мандат от ЛДПР, главврач Советско-Гаванской районной больницы Надежда Толочко на третьем месте.

- Конечно, дело не только в принадлежности кандидатов к той или иной партии. Победа Сердюкова больше обусловлена тем, что он личность достаточно известная в районе, хоть и занимает должность главы небольшого поселка. Бывший военный, у него есть определенный авторитет. И то, что личностный фактор сыграл ту самую серьезную роль, отрицать не стоит, - сказал политолог Илдус Ярулин.

По словам Ярулина, с другой стороны можно говорить о том, что слишком оголтелая предвыборная кампания, которую проводила правящая в крае партия, постоянно направляя туда и депутатов краевой думы, и членов правительства, сыграла не последнюю роль в исходе голосования. ЛДПР наступила на те же грабли, на которые в свое время наступала «Единая Россия»:

- Это такая массированная атака на избирателей, без учета того фактора, что отношение к ЛДПР резко поменялось. Можно говорить, что сейчас в крае две партии – есть ЛДПР, которая за Фургала, есть, которая открещивается от бывшего губернатора. Потом, скандалы, которые в последнее время разворачиваются вокруг партии, эти выходы из нее сыграли на негативное к ней отношение.

Как сказал Илдус Фаизрахманович, немного обидно за Надежду Толочко. Она достаточно известна в крае. В свое время была согласована позиция, что главврач пойдет на выборы от «ЕР»:

– Потом, насколько я знаю, она была вызвана в правительство края и после разговора с руководством Толочко стала выдвигаться от ЛДПР. Во многом это или ошибки системы, или дальневосточные особенности: как только кто-то приходит к власти, он начинает повторять ошибки предыдущей власти. Как будто ничему история не учит. И, наверно, можно говорить о внутриполитическом блоке нынешнего правительства, насколько они справляются. Я посмотрел результаты выборов глав и депутатов по селам, почти везде победили самовыдвиженцы.

По мнению политолога, получается, что с одной стороны принадлежность к партии – это тяжелый груз, от которого надо, может быть, избавляться. С другой стороны уважать стоит людей, которые не отрекаются от своей партийной принадлежности несмотря ни на что. А судя по результатам выборов, можно предположить, что решающую роль здесь сыграли, прежде всего, человеческие качества кандидата, а не стремление сделать политическую карьеру, вовремя прислониться к ведущей политической партии.

- Эти вещи сейчас не проходят. Мы видим, что резко возросли требования к качеству власти. Очень интересные момент, почему ЛДПР проиграла и коммунистам. Из таких мелочей складывается общая картинка.

Что касается явки, она составила чуть больше 14 %. По словам политолога, это ожидаемо. Само отношение к законодательным органам власти в стране нельзя назвать положительным. Уровень доверия к Госдуме, а тем более закдуме, невысок.

- И никогда не был высоким. Большинству что дает дума? По большому счету ничего. Нечего давать. Большого интереса к законодательной власти нет. И на таких выборах не будет высокой явки, вот на выборах губернатора, это другое дело.

В эти же дни проходили выборы в районах. Жители избирали глав сел и поселков Хурба, Новый Мир, Бельго. Примечательно, что во всех населенных пунктах победили самовыдвиженцы, впрочем, как и в местные советы депутатов. И явка в поселениях была значительно выше, чем на выборах в закдуму. Как сказал председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко, это обычная ситуация, когда желающих проголосовать за глав, больше чем за краевых депутатов:

- Жалоб и нарушений во время избирательной кампании не зафиксировано. Проголосовали почти 15 процентов, меньше, чем в основную избирательную кампанию. Стоит отметить, что выборы шли три дня. Во время голосования использовалась технология «мобильный избиратель». В общем и целом, выборы прошли на достаточно высоком уровне, - сказал Денис Кузьменко.

Юлия Рудакова