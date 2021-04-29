В Хабаровском крае комплекс «Хехцир» разместят на 360 гектарах

Накануне в администрации Хабаровского муниципального района единогласно утвердили Правила землепользования и застройки для участка под горнолыжный комплекс «Хехцир»

Этого события ждали: оно позволит якорному инвестору проекта – АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» завершить работы по проектированию сооружений для работы горнолыжной базы и направить проектную документацию на госэкспертизу.

- Утверждение правил землепользования и застройки – важный этап для нас. Без них мы не могли завершить проектирование объектов горнолыжного комплекса, а соответственно, и приступить к работам. Но, чтобы ускорить сроки, мы заранее, до утверждения правил, приступили к подготовке проектной документации производственного корпуса, где будет храниться техника для обслуживания склонов, административного здания с пунктом проката, систем искусственного оснежения и канатной дороги. Эти документы в ближайшее время направим на государственную экспертизу», - прокомментировал Сергей Гришин, директор АО «ЦИТ».

Ранее утвердить Правила землепользования и застройки мешал факт несоответствия границ земельного участка: он стал аргументом для большинства депутатов Хабаровского района, которые воспротивились согласованию документа. Напомним, что вопрос несоответствия границ поднимался еще 20 лет назад, но технически не был доведен до конца.

На текущий момент, благодаря слаженной работе муниципальных и краевых властей, основные административные вопросы по реализации горнолыжной базы практически решены: границы земельного участка согласованы, Правила землепользования и застройки утверждены. Можно приступать к работам. Остается открытым вопрос по подъездной автодороге, он находится на контроле первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой.

Летом на горнолыжную базу уже доставят европейский кресельный подъемник, который инвесторы закупили зимой. Планируется, что горнолыжная база будет запущена к следующему зимнему сезону.

Проект горнолыжного комплекса «Хехцир» включает реконструкцию имеющихся горнолыжных трасс бывшей базы «Спартак». Это первая очередь комплексного проекта спортивно-туристического кластера «Хехцир», который займет территорию 360 гектаров. Здесь будет все – от горных лыж до велодорожек, гостиниц, кафе – все для круглогодичного комфортного отдыха жителей Хабаровского края, других регионов и соседних стран.

Сейчас определяется дальнейшая концепция спортивно-туристического кластера. Предложения по развитию территории в 360 гектаров составляются правительством края и Агентством по привлечению инвестиций и развитию инноваций совместно с инвесторами. АО «ЦИТ», как инвестор первой очереди, также поучаствовал в разработке будущей концепции кластера.

- Мы совместно с Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края направили предложение для включения в техническое задание. У нас готов бизнес-план и четкое представление по будущей концепции проекта. Планируется разместить как зимние, так и летние туристические объекты. Надеемся, что предложения войдут в общую концепцию кластера. Для их реализации дополнительно потребуется территория 62 гектара, - отметил Сергей Гришин, директор АО «ЦИТ».

Напомним, что план создания спортивно-туристического комплекса международного уровня «Хехцир» стал одним из шести флагманских инвестиционных проектов, реализующихся в Хабаровском крае. Он получит поддержку с помощью включения в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма Хабаровского края» и национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Подготовила Ирина Северцева

Спортивно-туристический комплекс «Хехцир» - это:

- 2 трассы длиной 1,2 км каждая

- наивысшая точка - около 500 метров над уровнем моря

- системы оснежения для малоснежных зим

- прокат инвентаря

- горки для детей

- биатлонный комплекс

- гостиницы уровня 3 и 4 звезды

- коттеджный поселок для спортсменов

- кафе со смотровой площадкой в высшей точке склона

По данным правительства Хабаровского края, объем вложений оценивается в сумму более 12,5 млрд рублей.

Мнение. Этот объект очень нужен и спортсменам, и жителям города и края. Такое место активного отдыха объединяет различные социальные группы и слои населения. Любитель горных лыж Александр Садков, amurmedia.ru