Амур «ломает» набережную Хабаровска не первый раз

Не каждый год глыбы льда выпирает на набережную, как это случилось на прошлой неделе, но и ранее подобное бывало. И чего все возбудились? Я не понимаю. Нормальная ситуация, вполне даже прогнозируемая.

Весна, река, ледоход. Напротив утеса ширина Амура уменьшается, образуются особые условия течения, в частности, водовороты. Лед медленно и величаво пошел по пути наименьшего сопротивления - вверх и вперед. Совершавшие в этот солнечный день променад не спеша отходили от наползающих глыб и усиленно публиковали видео и фото стихии. Кто бродил по берегу и кидал камушки, кто-то загорал на песочке.

Из события - мини-айсберг на набережной - получился прикольный аттракцион. Власти были в курсе - кучу льда оперативно огородили, сотрудники правоохранительных органов бдели и увещевали, вежливо и внимательно. Обращали внимание людей на опасность, помогали девушкам с детьми обогнуть место пришествия. К 16 часам набережную перекрыли с двух сторон – «всех выпускать, никого не впускать». На следующий день территорию очистили ото льда - что само отвалилось, что спихнули назад в воду.

Служба заказчика обследовало место, стихия снесла 3 столба и 12 метров ограды - копеечные затраты на восстановление по сравнению с наводнением. Врио губернатора Михаил Дегтярев незамедлительно выдал поручение министерству культуры, в ведении которого находится набережная, восстановить ограждение как можно скорее.

Но, повторю, выход льда на набережную - редкое, но не уникальное событие. Еще в начале XX века, при ледоходе в районе утеса льды торосами громоздились на берегу. И после постройки набережной стихия периодически «выходила в народ». На фотографиях начала 80-х прошлого века, предоставленных одним из читателей, ясно видно - горы льда вползают на набережную чуть ниже утеса. Так что смелые утверждения типа «никогда такого не было и вот опять» не соответствуют действительности.

Гидрология реки Амур и метеопрогнозы дают основание предполагать, что подобные природные явления могут быть и в дальнейшем. Вторжение льда можно объявить местной «фишкой». Вот вам еще одна туристическая достопримечательность. Откроем вместе с Амуром сезон событийного туризма.

Эдуард Попов

Фото автора и Андрея Шемякина

«Коллапс на набережной произошел из-за того, что уровень Амура осенью был выше, лед никто не ломал. Поэтому он так и пошел. Последние 10 лет в Хабаровске уровень реки был всегда ниже, но после 2013 года ситуация стала меняться». Алексей Лукьянов, преподаватель кафедры экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности ТОГУ.

«Амур вскрылся еще 16 апреля. Сейчас лед подошел с верхнего течения, Видимо, ему не хватило места – у нас сейчас сплошной ледоход. Коллеги вспоминают, что нечто подобное у нас было в 80-х годах, тогда лед тоже выносило на набережную». Анастасия Пивикова, ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометцентра