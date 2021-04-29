Михаил Дегтярев: «Срыва летней навигации не произойдет»

Глава Хабаровского края во время прямой линии 28 апреля успокоил общественность, сказав, что летняя навигация начнется вовремя и срывов не будет.

Также Михаил Дегтярев сообщил, что краевое правительство взяло на себя обязательство по субсидированию речных дачных перевозок. Глава региона лично взял ситуацию со своевременным стартом навигации на контроль.

Речной транспорт убыточен, однако представляет социальную значимость для хабаровчан. Поэтому «выбитые» Дегтяревым субсидии спасут ситуацию, а фейки о срыве навигации ничего не будут вызывать, кроме смеха.

Напомним, что ранее в соцсетях стала распространяться информация, что речная навигация может быть сорвана и десятки тысяч дачников не попадут на свои участки. Однако волнение людей оказалось напрасным.