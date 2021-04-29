В Хабаровском крае готовы тратить миллиарды на внутренний туризм

Как отметил заместитель министра культуры Хабаровского края – председатель комитета по туризму Александр Никитин, на территории региона разработаны три опорные точки – туристические кластеры «Амур-Хабаровск», «Комсомольский-Солнечный», «Большой Хехцир».

В своем выступлении на совместном заседании коллегии и координационного совета руководителей органов управления культуры, городских округов и муниципальных районов при министерстве культуры края чиновник отметил, что сейчас - самое время вкладываться в развитие местной туристической инфраструктуры. Для этого выделяются немалые деньги на федеральном уровне, частные инвесторы готовы вложиться на миллиарды рублей. На государственном уровне принят ряд законов, облегчающих движение туристических потоков, в том числе детских, внутри страны.

По Амуру с белым парусом

В Хабаровске заканчиваются работы по модернизации последнего участка набережной и ковша яхт-клуба. Сюда в скором времени смогут заходить современные суда под парусом.

Выработан план мероприятий по созданию условий для развития туризма в городе на ближайшие годы. Для детей и юношества планируется строительство всесезонного многофункционального спортивно-оздоровительного учреждения на территории бывшего лагеря им. Ф.Э. Дзержинского. Уже готово несколько архитектурных проектов парка «Патриот», где разместятся масса площадок и выставочных территорий.

На основе парка «Северный» будет развернут современный комплекс, не уступающий по своей архитектуре и планировке красивейшим паркам России. В планах – создание парка семейного отдыха в районе улицы Трехгорной. Гостиничный комплекс, гостевые домики и бани, беседки для отдыха, тир для пулевой стрельбы, вольер для оленей, смотровые площадки собираются аккуратно вписать в естественный ландшафт с максимальным сохранением деревьев и кустарников.

Учитывая, что Амур – судоходная река, планируется развитие прибрежных территорий. В Хабаровске со временем для обеспечения движения по внутренним линиям будет построен речной вокзал с причальными стенками. Для удобства прибывающих и отъезжающих предусмотрено строительство привокзальной площади с автостоянкой на 150 машиномест.

На Большом Уссурийском острове, а расположен он в приделах города Хабаровска, собираются возводить международный вокзал с речным пунктом пропуска.

Особое внимание будет уделено развитию горнолыжного комплекса «Хехцир». Вложения в этот проект должны обернуться созданием туристического курорта международного класса со всей соответствующей инфраструктурой. Это хороший задел на будущее.

«Россия - радушная страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы снимем действующие ограничения, и к нам поедут туристы со всех концов света»,- 21 апреля объявил в своем послании Владимир Путин.

Нам есть о чем рассказать и что показать - только в Хабаровске более 20 достойных музеев. Правда, большая часть из них – ведомственная, и чтобы пройти, надо приложить массу усилий. Но при вмешательстве правительства края только за счет политики «открытых дверей» в подобных заведениях можно поднять туристический поток. А если к этому добавить музеи и достопримечательности в районах края? Полжизни не хватит, чтобы объехать-обойти.

Здесь много солнца!

Начальник отдела культуры администрации Солнечного района Светлана Ментух рассказала о возможностях прекрасно провести время на горном курорте «Холдоми» и спортивно-туристической базе «Амут Сноу Лэйк». На Амуте можно кататься на лыжах еще в конце апреля, и даже загорать при этом.

Набирает обороты и малобюждетный туризм. Если не по карману звездные гостиницы, то можно обойтись и благоустроенной на лоне природы палаткой. Теперь это зовется «глэмпинг». А можно и в домике остановится. Главное, чтобы отдых был культурный. По информации Светланы Ментух, глэмпинг «Эвен» уже сейчас готов организовать насыщенную программу. Посещение карьера, водная прогулка на рафтах , экскурсия к озеру Амут, пешие прогулки к водопаду - и это все, не считая массы заснеженных склонов для зимних видов спорта. Или как вам такое приятное местечко - база отдыха на озере Хрустальное? Там, кстати, вот уже который год проводят поэтический фестиваль «Цветаевский костер».

А захочется отдохнуть от гор и снега - к услугам юг Дальнего Востока с пляжами Приморья. Шамора заменит теплые места ныне не доступной Юго-Восточной Азии. Вот и Президент РФ Владимир Путин в своем послании федеральному собранию призвал граждан быть патриотами: «Отдыхайте в России! Развитие российских курортов дает вам уверенный шанс не оказаться за переделами страны в моменты закрытия и открытия границ, которые стали частью нашей жизни».

И не забудьте завести карту «Мир». Как подсчитали в Высшей школе экономики, в 2020 году только 5% российских путешественников воспользовалось возможностью получить частичный возврат денег за турпоездки по стране, четверть путешественников не смогли получить кешбэк за туры по России из-за отсутствия карты «Мир». И да, российские политики тоже выступают в поддержку внутреннего туризма. Член общественной палаты Султан Хамзаев обратился с письмом на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, в котором предложил увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней россиянам, отдыхающим внутри страны.

Эдуард Попов

Состояние регионального рынка туристических услуг. 237 коллективных средств размещения - гостиницы, пансионаты, отели и т.п., из них 75 – классифицированы; 77 загородных баз отдыха; 3 глэмпинга

Общий объем заявленных инвестиций по трем туристическим кластерам в период с 2023 по 2030 годы составит 39, 26 миллиардов рублей. Из которых 11,10 миллиардов рублей государственные средства, 28,16 миллиардов рублей – частные инвестиции.