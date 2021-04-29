Дегтярев объявил о масштабном обновлении общественного транспорта в Хабаровском крае

Глава региона в ходе прямой линии 28 апреля объявил о разработке масштабной программы обновления общественного транспорта в Хабаровском крае.

Реформа общественного транспорта в крае назревала давно. По подсчетам краевого минтранса, 80% трудоспособных жителей Хабаровска регулярно или эпизодически пользуются общественным транспортом. Но претензий у граждан к автобусам, троллейбусам и их экипажам накопилось немало. Это грязные салоны, недружелюбные кондукторы, плохо понимающие русский язык мигранты за рулем.

Да и изношенность подвижного состава далеко не последний фактор. О чем Михаилу Дегтяреву сообщил один из пользователей соцсетей.

«Нет сил и нервов терпеть, ПАЗики в 2021 году в роли общественного транспорта на улицах города это самая настоящая позоруха», - написал гражданин.

«Я ваше мнение разделяю, - отметил глава региона. - Когда впервые приехал в Комсомольск, обратил на это внимание. В командировке в Москве договорился о выделении 20 автобусов в Комсомольск в дар от мэрии столицы, они уже поступили и вышли на линии. А более масштабная программа уже разрабатывается. Мы с ВЭБ.РФ запустим концессионную программу тотального обновления подвижного состава общественного транспорта, в Комсомольске и, я надеюсь, в Хабаровске».

По информации управления транспорта администрации Хабаровска, средний возраст муниципальных автобусов — 5 лет (но таких меньше половины). 25% автопарка от 5 до 10 лет, еще 25% — старше 10 лет. У коммерсантов дела хуже — их автобусы в среднем эксплуатируются по 8 лет. Троллейбусам в среднем насчитали по 14 лет, а средний возраст трамваев насчитывает 24 года.

Михаил Дегтярев намерен нестандартно решить данную проблему – инициировать разработку крупной программы с поддержкой по линии ВЭБ.РФ.