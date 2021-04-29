У хабаровчанки изъяли посылку с криминальными таблетками для похудения

Сибутрамином оказалось «заряжено» международное отправление из Казахстана, которое получила 41-летняя хабаровчанка. Как сейчас уточняется, такие посылки она получала регулярно и действовала в составе организованной преступной группы, распространявшей наркотики и сильнодействующие препараты на территории Хабаровского края.

Таможенники изъяли более 27 тысяч различных капсул и таблеток китайского производства для снижения веса. Экспертиза установила, что в составе девяти килограммов различных препаратов содержится сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу на территорию России – сибутрамин.

- При ввозе или вывозе из России лекарственных препаратов людям необходимо сначала изучить их состав, - пояснил начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Хабаровской таможни Андрей Раздобара, - поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.

По его словам, ввоз в Россию лекарственных препаратов для личного пользования, в составе которых есть сильнодействующие вещества, осуществляется только при наличии документов, подтверждающих назначение человеку таких препаратов. Все документы должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. Исключения составляют лишь средства, зарегистрированные и отпускаемые в Российской Федерации без рецепта.

Как сообщила сотрудник пресс-службы Хабаровской таможни Елена Попова, по факту контрабанды сильнодействующих веществ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ. Свою вину женщина-получательница криминальной посылки признала полностью. Железнодорожным районным судом Хабаровска она приговорена к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

А вот 28-летний житель Амурского района, задержанный с наркотиками сотрудниками транспортной полиции в пассажирском поезде «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», получил реальный срок. Он был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказала специалист по связям со СМИ Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Пименова, он был сильно пьян, и этим привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Во время составления протокола об административном правонарушении и досмотра личных вещей в его сумке были обнаружены 32 прозрачных пакетика с массой темного цвета со специфическим запахом.

По заключению экспертов, в общей сложности 700 граммов изъятого вещества оказались каннабисом. Со слов задержанного, наркотическое средство он заготовил самостоятельно и для личного потребления: оборвал верхушки кустов дикорастущей маньчжурской конопли, небольшую «плантацию» которой «он нашел» в лесном массиве Амурского района.

Вадим Решетняк

22 марта 2021 года список сильнодействующих веществ пополнился новой позицией. В него вошло еще одно сильнодействующее вещество «Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин». Оно входит в состав таких лекарственных препаратов, как феназепам, транквезипам, фенорелаксан и ряд других.