Дегтярев о присвоении городу Юности звания города трудовой доблести: «Ждать осталось недолго»

Один из вопросов, поступивших в ходе прямой линии главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, касался присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Города трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны.

«Все двигается. По положению, действительно, вы помните, мы его подписали с председателем Закдумы, - ответил Дегтярев. - Я лично Президенту в феврале передал документы, ходатайство в интересах комсомольчан. Сегодня у нас апрель, за это время работает экспертное управление Президента, оргкомитет Победы. Но, как правило, такие торжественные Указы выходят в преддверии какого-то праздника. В данном случае, наверное, Весны и труда, или Дня России. Поэтому, я думаю, ждать осталось совсем недолго».

В прошлом году комсомольчане выступили с инициативой о присвоении городу этого почетного звания. Михаил Дегтярев поддержал идею. Он помог с оформлением документов. В феврале глава Хабаровского края встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным, где лично ходатайствовал о воплощении народной инициативы в жизнь.

Путин согласился, что Комсомольск-на-Амуре – «действительно промышленный центр Дальнего Востока». «Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим», - отреагировал глава государства.

Напомним, почетное звание присваивается городам нашей страны, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Комсомольский авиационный завод № 126 (КНААЗ им. Гагарина) в годы войны выпустил 2700 самолетов «Ил-4». Судостроительный завод № 199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов.