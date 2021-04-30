Выпускники школ Хабаровского края получили золотые знаки ГТО

Выпускники школ Хабаровска, района имени Лазо и Хабаровского района получили золотые знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Торжественная церемония вручения прошла в музее спорта универсального спортивного комплекса. Наградил "отличников" ГТО директор "Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" Вадим Шульга.

- Золотые знаки получили 46 выпускников школ этого года, которые в 2020 году добились высоких результатов и активно участвовали в физкультурных и спортивных мероприятиях. При этом ребята с золотыми, серебряными или бронзовыми знаками получат не менее двух дополнительных баллов к ЕГЭ, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Как уточнили в ведомстве, всего в 2020 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие более 10 тысяч жителей края. При этом больше шести тысяч человек выполнили нормативы на знаки отличия. Из них 2,5 тысячи получили золотой знак.

Также в крае подвели итоги ежемесячной акции "Рекорд ГТО". В упражнении "Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье" лучший результат среди пятой и шестой возрастных групп показали Светлана Колчина и Александра Захаренкова. Жаргалма Тыкшеева также стала лучшей, отжавшись 58 раз при нормативе на "золото" 17 повторений.

Напомним, 2021 год объявлен отраслевым годом ГТО, в рамках которого в Хабаровском крае проводится ежемесячная акция "Рекорды ГТО". По ней каждый месяц определяются победители, выполнившие лучше всех тот или иной тест из комплекса ГТО в определенной возрастной ступени.



