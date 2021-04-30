Завтра в Хабаровске открывается масштабный фестиваль «Амурфест»

В краевой столице уже завтра откроется масштабный фестиваль "АмурФест.Весна". В течение трех дней, с 1 по 3 мая, будут работать три площадки: на площади им. Ленина, площади перед Краевым дворцом дружбы "Русь" и краевой набережной. Здесь можно будет приобрести различные товары, пройти творческие мастер-классы, а также проверить здоровье.

На площади им. Ленина развернется фестивальный городок с тематическими улицами. Так, на улице Добра пройдет сбор вещей для малообеспеченных людей, а также сбор пожертвований в помощь бездомным животным. Краевое отделение общероссийской общественной организации "Всероссийской общество охраны природы" и "Всероссийское общество спасания на водах" организуют сбор батареек и продажу экосумок. Дом Ветеранов №1 и Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 представят свои картины и творчество ручной работы.

Самых юных гостей фестиваля приглашают на улицу Детства. Ребят ждут аниматоры, занимательные мастерские, мастер-классы по актерскому мастерству, изготовлению многоразовой летающей ракете и другие. Их также научат управлять квадрокоптером, проведут соревнования роботов конструктора Lego. Помимо этого будет организована выставка-продажа деревянных настольных игр и игрушек для развития детской моторики.

На проспекте Молодежи откроются интерактивные площадки, состоится турнир по сборке-разборке АК-47М, пройдут акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика» и регистрация в волонтерские движения.

На улице Профессий десять техникумов и колледжей края представят результаты своей учебно-практической деятельности. Здесь можно будет найти всё: от саженцев липы и барбариса Вяземского лесхоз-техникума до мастер-класса по 3Д-моделированию и работе беспилотного летательного аппарата от Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. Также Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства выставит на продажу печи, мангалы, скамейки, детскую мебель, посуду и садовый инвентарь.

На улице Мастеров развернется ярмарка изделий народнго творчества. Посетителей ждет уличный салон сувениров, где можно будет приобрести уникальные изделия из дерева, фарфора, художественного стекла, металла, керамики, а также нанайские обереги, изделия из бересты, украшения из натуральных камней, картины и живопись.

1 и 2 мая остановку в фестивальном городке сделает автопоезд здоровья. Все желающие смогут бесплатно сделать флюрографию, маммографию, а также пройти вакцинацию. 3 мая автопоезд будет работать возле КДД "Русь". Также на площади возле «Руси» развернется «Квартал впечатлений», где будут работать батуты, а на «улице Спорта» пройдут спортивные состязания и игры.

В свою очередь, посетителей площадки возле памятника Николаю Задорнову набережной им Невельского ждет программа, подготовленная сотрудниками Дальневосточной государственной научной библиотекой. Здесь организуют форум писателей и экспозицию «Лучшие книги Хабаровского края». Для молодежи предусмотрен конкурс «Уникальный природный мир Хабаровского края» по произведениям местных авторов-натуралистов, а также мастер-класс по каллиграфическому почерку и другое. В парке за Дальневосточным художественным музеем будет работать передвижная выставка «Радость жизни» и фотозона «Тициан и я».

Всего в дни фестиваля на площадках будут задействовано более 500 участников, в том числе 126 мастеров декоративно-прикладного искусства и 54 предпринимателя. Для гостей организуют не менее ста различных мастер-классов, а также разыграют среди всех желающих пригласительные билеты в краевые музеи и другие учреждения культуры. Все подробности можно найти на сайте www.amurfest.ru и в инстаграм-аккаунте фестиваля.





При посещения фестивальных площадок гостей просят соблюдать социальную дистанцию.



