В Хабаровском крае выплаты получили семейные пары, прожившие в браке больше 50 лет

Единовременные выплаты семейным парам, прожившим в браке 50 и более лет, начали выдавать в Хабаровском крае. Денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей уже перечислено 649 заявителям на общую сумму 16,2 млн рублей.

Напомним, в регионе по решению врио губернатора Михаила Дегтярева учрежден Памятный знак Правительства края "За супружеское долголетие". В дополнение к знаку полагается денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей.

По данным комитета ЗАГС и архивов правительства края, на сегодняшний день от жителей региона принято более 5500 заявлений. Из них почти 2000 получили положительное решение. На выплату они будут переданы 15 мая.

Сегодня ведется запись на очный прием документов от супругов-долгожителей на август. Также заявление можно подать на портале "Услуги 27", для этого стоит учесть важный момент – личные кабинеты должны быть у обоих супругов. После того как один из пары заполнил заявление, прикрепил сканированные копии документов, ему нужно направить весь пакет документов своей второй половине на согласование. После этого заявление будет автоматически направлено на рассмотрение.



