Сотрудники Дальэнергомаша провели экскурсию для хабаровских школьников

Учащимся восьмых классов школы № 33 рассказали о престиже профессий машиностроительной отрасли. Профориентационное мероприятие прошло в сотрудничестве с министерством образования и науки края.

- Такие экскурсии проводим регулярно в рамках краевого проекта «Учить и работай в Хабаровском крае». Он направлен на раннюю профориентацию среди школьников. Формат экскурсий хорош тем, что, видя организацию работы изнутри, у детей появляется интерес к той или иной отрасли. Мы работаем с учащимися восьмых классов для того, чтобы у них было больше времени для самоопределения, и они осознаннее подошли к дальнейшему обучению, смогли построить карьеру и работать на благо региона. Закрепление кадров – это тоже важная задача этого проекта, - рассказала главный специалист отдела общего образования министерства образования и науки края Анна Мамонтова.

На экскурсии сотрудники предприятия рассказали школьникам о том, какую продукцию выпускает «Дальэнергомаш», о наиболее востребованных специальностях и условиях работы. А также познакомили учащихся с историей развития машиностроительной отрасли и самого предприятия.

- Мы всячески приветствуем подобные мероприятия на территории нашего завода. Наши двери всегда открыты как для школьников, так и для студентов. Нам требуются специалисты: инженеры и рабочие. Главное желание, а остальному научим, - отметил председатель Совета директоров ОАО «Дальэнергомаш» Петр Бойчук.

Участие школьников в экскурсиях по различным производственным объектам и предприятиям входит в учебную программу предмета «Технология». Об особенностях своих профессий детям рассказывают инженеры и рабочие филиала «Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока», «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина», ОАО «Ургалуголь», «Амурского судостроительного завода», «Роснефти», «Почты России» и др.