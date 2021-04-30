В финале Всероссийского хорового фестиваля Хабаровский край представят четыре коллектива

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля. Хабаровский край в финале представят четыре коллектива из Хабаровска и Амурска.

Как сообщили в министерстве культуры края, конкурсные прослушивания состоялись 22 и 23 апреля в концертном зале Хабаровского краевого колледжа искусств. Его участниками стали 18 профессиональных и любительских хоровых коллективов, поющих в академической манере, из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Хабаровского, Николаевского районов.

Конкурсная программа регионального этапа состояла из трёх разнохарактерных произведений, в которой обязательным к исполнению были произведения патриотической тематики и a cappella. По решению жюри в окружном этапе край представят: академический хор детской музыкальной школы г. Амурск, женский академический хор и концертный хор краевого колледжа искусств, а также камерный хор п. Березовка.

Победители окружного этапа отправятся в финал конкурса, который пройдет в Москве. Всероссийский хоровой фестиваль проводится в целях активизации музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов России. Организаторы - Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры РФ.



