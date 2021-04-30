В Хабаровском крае написали «Диктант Победы»

Патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в Хабаровском крае в третий раз. В этом году вопросы диктанта были посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. «Диктант Победы» написали школьники, студенты, ветераны, военнослужащие и все те, кто захотел проверить себя на знание исторических фактов.

Традиционно пройти испытание можно было как очно, так и онлайн на официальном сайте акции. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участники Диктанта выполнили 25 заданий, 20 вопросов на общую военно-историческую тематику и пять вопросов по региональной.





В Хабаровском крае было открыто более 80 площадок для прохождения Диктанта очно: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Нанайском, Комсомольском, Ванинском районах. Основными точками проведения акции стали Центр патриотического воспитания в краевом центре, а также штаб Восточного военного округа, в ведении которого находится весь Дальний Восток. На этих площадках вместе с остальными участниками тест прошли активисты движения «Юнармия», «Волонтеры Победы», воспитанники военно-патриотических и молодежных клубов.



