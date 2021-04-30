В Хабаровске открылась этновыставка «Наследники традиций»

«Наследники традиций. Мастер и ученик» - так называется выставка, торжественно открытая в музее города Хабаровска

В Хабаровский край едут сегодня учиться мастерству выделки рыбьей кожи - с Сахалина, с Камчатки, даже с Ямала. Члена союза художников России Валентину Бельды, мастерицу из Нанайского района, знают не только в стране, но и за границей.

А ведь край мог и потерять этот вид декоративно-прикладного творчества, если был не Валентина Шабельникова. Благодаря ее стараниям в крае работала Школа ДПИ, где учили основам ремесла начинающих мастериц. Она организовала ежегодный краевой конкурс среди мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов «Ремесла Земли Дерсу». По ее инициативе и при непосредственном участии проведены три Дальневосточных международных фестиваля художественных ремесел коренных народов «Живая нить времен», ежегодный краевой фестиваль коренных народов «Праздник лета – древний свет». Под руководством Валентины Шабельниковой Хабаровский край был достойно представлен на международных и всероссийских выставках-ярмарках «Северная цивилизация», «Сокровища Севера».

Десять лет не работала Школа декоративно-прикладного искусства, на краевом уровне почти перестали готовиться к общероссийским выставкам декоративно-прикладного творчества коренных народов Севера и Дальнего Востока, таким, как выставка-ярмарка «Сокровища Севера».

В 2018-м году Валентины Шабельниковой не стало.

Наследники традиций

Некоммерческое партнерство «Центр «Ремесла и промыслы Земли Дерсу» выступило инициатором Краевого конкурса-выставки по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству и изобразительному творчеству «Наследники традиций. Мастер и ученик». Задачей конкурса является не только выявление талантов, но и передача знаний от признанных мастеров.

- В конкурсе участвовали и взрослые мастера, и их ученики. По итогам конкурса мы решили организовать выставку. Мы планировали провести ее осенью, а тут музей города Хабаровска предложил зал, - рассказала Оксана Баюта, исполнительный директор ИП «Ремесла и промыслы Земли Дерсу». – Раз есть место, мы решили выставить те работы, которые есть. Они не учеников, а мастеров – именитых, знаменитых, о которых знают и в Хабаровском крае, и в Москве, и за границей.

В преддверии открытия выставки в музее города Хабаровска мастер-класс провели Валентина Бельды и Любовь Варшавская из Ванино. На мастер-классе студенты ПИ ТОГУ узнали о нанайцах и орочах, их быте и традициях, и, конечно, попытались что-нибудь сшить сами.

- И как? Совсем неумехи?

И тут же в сознании - чудища с руками, торчащими из самых несуразных мест и притом, шевелящимися. Молодежь, однако!

- Нормально, - не задумываясь, отвечает Валентина. – Правда, один парень совсем шить не умел.

Парень? Не страшно. Наверняка какие-нибудь другие таланты имеет. В каком-нибудь более мужском занятии.

Выставка

Каждое произведение, представленное на выставке, словно портал в другую Вселенную, а художники – проводники, добрые волшебники. В экспозицию, представленную в музее города Хабаровска, вошли и работы в этностиле членов Союза художников и мастеров народно-декоративного творчества.

Не нужно быть докой, чтобы понять уникальность работ мастеров. Для этого стоит просто отдаться этой сложной, синкопированной орнаментальной ритмике, этому невероятному сочетанию красок. Если в русском языке «родных» слов и двадцатки не наберется, то в языках народов Приамурья их больше шестидесяти. Можно только угадывать, в каком невероятно красочном мире живут эти народы!

Когда «идешь» по этим завиткам, словно читаешь книгу, а точнее, словно тебе читают на каком-то неведомом, но очень красивом языке. Там есть место и звездам, и духам, и великому Мангбо Хэ - Амуру, потому что в его волнах - истоки этих древних амурских народов.

Две красавицы из села Джари Нанайского района дефилировали в халатах из рыбьей кожи мастерицы Валентины Бельды. Эти халаты, словно драгоценные! И не верится, что из кожи амурских рыб. Дефилировать в них, словно в картинах из Третьяковской галереи ходить.

- Мы знаем, сколько стоят эти халаты, - чуть обиделись красавицы. – Целое состояние!

А через мгновение в глазах – искринки: как не любоваться, как не восхищаться? Просто невозможно!

Халат из рыбьей кожи привезла из села Булава Ульчского района Лилия Куйсали. Халат белый, значит праздничный. Кстати, ульчская свадебная традиционная коллекция, созданная Лилией в соавторстве с землячкой Надеждой Сафаргалеевой в прошлом году на всероссийской выставке-ярмарке «Сокровища Севера» заняла первое место.

Три года Лилия над халатом работала. Сначала надо правильно снять с рыбы кожу, обезжирить, промыть, просушить, размять, раскроить, сшить, а потом уже нанести орнамент.

- Так это я не одна работала. Нас трое было. Надежда Сафаргалеева и Ирина Дечули.

- Ругались?

-Нет. Просто захотели и сделали.

Долго работала над узором Лилия. Вроде сделает, посмотрит – не нравится, и снова переделывает. В итоге – вот такая красота: по-ульчски сдержанная, немногословная, но очень изящная.

Созвездие

- Дальневосточная земля богата на таланты, - уверена Любовь Одзял, президент Ассоциации КМНС Хабаровского края. – Наши таланты - это цветы, которые от холодного, бездушного, черствого отношения вянут, а в атмосфере понимания и поддержки расцветают. Нужно обучать мастеров, развивать, хранить наше декоративно-прикладное искусство. Несколько организаций объединились для того, чтобы состоялись и выставка, и обучение детей, и школа декоративно-прикладного искусства. Надеюсь, что благодаря этому мероприятию у нас вырастет новая плеяда мастеров.

Стоит отметить, что после открытия выставки для молодежи был организован недельный интенсив в краевом детском центре «Созвездие» -школа декоративно-прикладного искусства. Самые знаменитые и именитые мастера передавали свои умения и знания.

- Эта школа для уже работающих мастеров, которые только-только начинают свой путь в искусстве, - уточнила Оксана Баюта.

Главное, не растерять тот потенциал, что сегодня есть в регионе. Главные сокровища - не золото и нефть, а люди, мастера своего дела.

Юрий Вязанкин

Фото автора

В открытии выставки «Наследники традиций. Мастер и ученик» принимали участие: Виктор Пензин, президент академии народного искусства, Наталья Мартынова, куратор выставочного проекта, председатель правления Дальневосточного отделения Союза художников народного искусства, заслуженный художник Российской Федерации Николай Акишкин, заслуженный художник Хабаровского края Сергей Логинов.

На выставке «Наследники традиций. Мастер и ученик» представлены работы

- Николая Дявгоды из села Богородское Ульчского района

- легендарного Николая У,

- Юлии Самар, члена Союза художников России из села Верхняя Эконь Комсомольского района,

- мастерицы, сочинительницы нанайских песен, создателя ансамбля «Гивана», члена Союза художников России Раисы Барановой.

- самобытного мастера разных направлений (работа с берестой, лозой) хабаровской художницы-графика Елены Киле;

- Аси Бельды – признанного мастера по лозоплетению из села Найхин Нанайского района,

- носительниц негидальской культуры Дарьи Надеиной и члена Союза художников России Анны Надеиной из села Владимировка района имени Полины Осипенко.

В выставке приняли участие и молодые, но уже призеры Всероссийских выставок-конкурсов мастерицы из села Булава Ульчского района Лилия Куйсали и Надежда Сафаргалеева.