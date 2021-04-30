Навигация в Хабаровском крае начнется 1 мая

Старт навигации на Амуре будет дан по плану – 1 мая. Готовность речников к перевозке пассажиров сегодня проверил врио губернатора края.

- В тестовом режиме вместе с журналистами опробовали первый маршрут. С завтрашнего дня начнется регулярная навигация. Видел некоторую обеспокоенность хабаровчан на этот предмет - не понимаю отчего. Мы заранее подготовились, минтранс получил от меня все указания еще в феврале. Сейчас все суда готовы, деньги в бюджете предусмотрены на субсидии дачникам и всем, кто пользуется пригородными речными маршрутами. Стартуем без всяких сбоев. Беспокоиться не надо, у нас все под контролем, - заявил Михаил Дегтярев.





По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, речной транспорт будет перевозить пассажиров по трем краевым маршрутам: Хабаровск – Новокаменка, Хабаровск – Победа и Хабаровск – Парус (ост. Прибрежная - Речной вокзал – Дачная – 13 км – Березка – Парус). В этом сезоне на речных перевозках будут работать две компании: ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс». Они запустят на краевые маршруты семь судов речного пассажирского флота.

- Правительство Хабаровского края относит речные транспортные перевозки к социально значимым. Поэтому тарифы для пассажиров сохранены на уровне 2020 года. Билеты можно приобрести непосредственно на теплоходе, в том числе безналичным способом по картам «Мир», - сообщили в минтрансе Хабаровского края.

Расписание движения речного транспорта размещено на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Информацию о предстоящих рейсах также можно получить у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по номеру телефона 8-924-310-61-39.





В связи с действующими противоэпидемическими ограничительными мерами пассажиры речного транспорта будут обязаны носить защитные маски. Численность пассажиров будет ограничена полутора сотнями человек за один рейс.



