Скрининг: медицину будущего развивают в Хабаровском крае

Меморандум о намерениях в области содействия реализации скрининговых онкологических программ подписали в правительстве Хабаровского края. Это так звучит официально. В реальности - большой прорыв для региона в плане ранней диагностики колоректального рака. Недаром считается, что скрининг - медицина будущего.

Меморандум подписан между правительством региона, НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, общероссийской общественной организацией «Ассоциация колопроктологов России» и ООО «Олимпас Москва».

Рак толстой кишки занимает одно из ведущих мест в заболеваемости и смертности у мужчин и женщин в нашей стране.

На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно или малосимптомно, имитировать другие болезни желудочно-кишечного тракта. По этой причине, к сожалению, почти в половине случаев колоректальный рак диагностируется в III-IV стадиях. Важно выявлять болезнь на ранних стадиях, потому, что вовремя диагностируемый рак излечим: 9 из 10 пациентов могут быть спасены. Вот именно программа скрининга помогает выявить онкологию на начальном этапе. С помощью скрининга можно выявить и доброкачественные новообразования, которые являются предшественниками онкологического заболевания.

- Мы сегодня запускаем масштабный пилотный проект в Хабаровском крае. Надеемся, что он покажет высокую эффективность скрининговых программ. Здесь можно ссылаться на наших японских коллег, у которых огромный опыт в проведении этих программ, нацеленных на ранее выявление онкологии, - сказал генеральный директор «Олимпас Москва» Виталий Ершов.

Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко также отметил важность программы.

- Выявление заболевания на ранней стадии – это несомненная выгода в социально-экономическом плане для государства, для края и, безусловно, наших жителей.

Заместитель директора НМЦИ колопроктологии Владимир Кашников сделал акцент на том, что в любой подобной программе несомненную важность играет административный ресурс, который берут на себя правительство Хабаровского края и одна из крупнейших компаний по производству эндоскопического оборудования.

- Наш центр выступает как клиническая составляющая, и мы готовы помогать в подготовке кадров, полноценно поддерживать и участвовать в реализации программы, предоставляя свою экспертизу, научные разработки и рекомендации, высококвалифицированных специалистов.

Владимир Николаевич отметил, что этот проект родился не на пустом месте, а в силу многолетних тесных отношений с краем. Поэтому для запуска программы и был выбран регион.

Присутствующие почеркнули важность богатого опыта Японии: в стране уже много лет успешно применяются скриниговые программы. По словам Виталия Ершова, они проводили анализ степени выявляемости рака, и сравнивали результаты с мировыми практиками, в том числе с Японией.

- 80% новообразований японские специалисты диагностируют на I-II стадиях. В России это далеко не так и мы нацелены на то, чтобы с помощью этих программ изменить ситуацию.

Как сказал Юрий Бойченко, сначала программу пройдут работники крупных предприятий Комсомольска-на-Амуре – нефтеперерабатывающего и авиационного заводов.

- Решили начать с коллективов, где хорошая организация, дисциплина, много сотрудников, профессионалов. Затем программа распространится и на другие коллективы края.

- Если с помощью программы мы сможем выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, то экономический эффект будет колоссальным. И что немаловажно, когда болезнь в самом начале человеку проводятся несложные эндоскопические операции, - добавил Владимир Кашников.

Зампред правительства края Евгений Никонов привел пример.

- Если, допустим, из тысячи у 70 наших жителей старше 45 лет неблагоприятные первоначальные анализы кала, из них 15-20 процентов могут иметь предраковую патологию или начальную стадию, то при ранней постановке диагноза, получается, мы, по сути, спасаем жизнь 12-13 тысячам человек. Есть всего три вида рака, которые можно предупредить: рак молочной железы, шейки матки и колоректальный рак. При их ранней диагностике можно добиться полного излечения и выживаемости пациента. Сейчас нужно организовать работу так, чтобы люди пошли на эндоскопические исследования. И чтобы у них были не запущенные формы, а ранние». Это очень важное направление, если мы хотим сберечь население. У нас в крае, как и по всей стране, оснащенность эндоскопическим оборудованием далеко не на высоте, подготовка специалистов требует больших вливаний, но надо исправлять ситуацию, с чего-то начинать и мы начали с масштабного проекта.

Что касается специалистов, уже сформирована бригада врачей. По словам Владимира Кашникова, центр всегда окажет помощь, как только она потребуется.

- К запуску проекта все готово, в том числе оборудование и мы тоже готовы стартовать, - заключил Владимир Николаевич.