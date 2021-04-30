Как Хабаровск остался без матча с киевским «Динамо»

Матч 44-летней давности между армейцами и сильнейшими клубом Украины по чьей-то указке перенесли в Сочи

Недавно, разбирая свой фотоархив, я натолкнулся на любопытный снимок почти сорокалетней давности. На нем хорошо знакомые любителям хабаровского футбола игроки СКА того времени - Владимир Бычек, Геннадий Рютин, Владимир Козлов, Владимир Крымский, наставник команды Борис Семенов. А рядом… Олег Блохин, Леонид Буряк, Стефан Решко, Анатолий Коньков и другие звёзды.

«И когда это, интересно, наши футболисты играли с киевским «Динамо»?» - вправе спросить неискушенный болельщик. Впрочем, поклонники игры миллионов с большим стажем, думается, в курсе, что одна официальная встреча между хабаровчанами и киевлянами все же состоялась. Дело было 10 апреля 1977 года на Центральном стадионе города Сочи.

Болельщики рано радовались

Тогда даже во сне едва ли кто мог предположить, что в этом городе-курорте спустя много лет пройдут зимние Олимпийские игры и часть матчей чемпионата мира по футболу. Понятно, что никаким стадионом «Фишт» и прочей инфраструктурой здесь тогда и не пахло. Зато в те давние времена в Сочи в межсезонье нередко наведывались футбольные команды из разных уголков СССР, чтобы потренироваться.

Однако матч между грозным киевским «Динамо» и хабаровским СКА не являлся тренировочным. Соперники встретились в рамках 1/16 финала Кубка СССР.

Напомним, что клуб из столицы УССР под руководством легендарного Валерия Лобановского незадолго до этого стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, а форвард динамовцев Олег Блохин в придачу еще стал обладателем Золотого мяча. Представляете, какой был бы интерес вокруг матча, если бы он состоялся в Хабаровске? А ведь мог состояться, но…

Чтобы попасть на киевлян, дальневосточникам необходимо было успешно выступить в 1/32 финала розыгрыша. Ради этой цели им пришлось ехать в Кривой Рог на рандеву с местным «Кривбассом». Наши футболисты выиграли тот матч - 2:1.

«Ура, к нам едет киевское «Динамо»!» - воскликнули хабаровские болельщики. Но радовались они, как выяснилось, преждевременно.

По регламенту (в 1/16 финала старшие по рангу клубы должны играть в гостях) Блохин с компанией действительно должны были лететь в Хабаровск. Однако правила созданы, чтобы их нарушать.

Понятно, что в планы киевлян визит на Дальний Восток, разумеется, не входил. И руководство динамовцев намекнули кому надо, что, мол, у них жесткий календарь, в котором практически нет окон, и давайте кубковой поединок сыграем на нейтральном поле - желательно в западной части могучей державы.

Тот прав, у кого больше прав?

А у нас, как еще говаривал незабвенный Аркадий Райкин, прав тот, у кого больше прав. Естественно, Федерация футбола СССР пошла навстречу именитому коллективу и перенесла игру из Хабаровска в Сочи. В итоге за матчем наблюдали не переполненные трибуны нашего стадиона им. Ленина (а это по тем временам порядка 25-30 тыс.), а, как явствует из протокола, всего четыре тысячи зрителей. И едва ли они были поклонниками дальневосточников.

Справедливости ради, стоит сказать, что за четыре дня до матча с армейцами «Динамо» (Киев) в первом полуфинальном матче Кубка чемпионов на своем поле встречалось с клубом «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и, к слову, выиграло - 1:0. Но ведь ответная игра в Германии была назначена только на 20 апреля. Времени для подготовки, как говорится, вагон.

Правда, в календаре «бело-голубых» значился еще домашний поединок чемпионата СССР с ворошиловоградской «Зарей», назначенный на 15 апреля. Вот его, если уж и говорить о сложном календаре игр киевлян, и можно было перенести на более поздний срок. Но зачем что-то куда-то переносить. Проще же неизбалованных большим футболом хабаровчан лишить праздника, не так ли?

Впрочем, была и другая версия этого переноса: мол, в Хабаровске в начале апреля еще холодно. Сейчас, когда футбол стал чуть ли не круглогодичным видом спорта, такое заявление вообще выглядит смешным. Помните, несколько лет назад московский «Локомотив» играл в Хабаровске аж 27 ноября. И ничего - все, как говорится, живы-здоровы. Матч же с киевлянами должен был, напомню, состояться 10 апреля. Так что все эти «отмазки», как говорится, в пользу бедных.

А ведь были времена…

В связи с этим позволю себе небольшой экскурс в еще более давнюю историю. В 1963 году хабаровский СКА, выступавший тогда в классе «Б», наделал много шума, дойдя до четвертьфинала Кубка СССР. Однако та сенсация могла и не состояться, если бы не один момент.

Большинство кубковых матчей армейцы проводили дома. Такой бонус получали команды из низших лиг в те давние времена! И система, когда более сильный клуб играл на выезде, думается, была вполне справедливая и шла к большей популяризации футбола в провинции. Когда еще у болельщиков из глубинки появилась бы возможность воочию наблюдать за настоящими кудесниками кожаного мяча?

И интерес к таким матчам, разумеется, был повышенный. А если бы, скажем, хабаровчане с торпедовцами Кутаиси (тогда они тоже попали под горячую руку дальневосточников) играли на выезде, то кто бы остался в выигрыше? Да никто.

В избалованной большим футболом Грузии, куда то и дело наведывались московский «Спартак», киевское «Динамо», ЦСКА и другие гранды, ажиотажа вокруг встречи с командой из класса «Б» уж точно бы не было. Зато что творилось тогда в Хабаровске!

Это был настоящий праздник футбола, растянувшийся на… два дня. А какой был ажиотаж! Говорят, что болельщики у касс за билетами чуть не дрались, а в армейском спортклубе даже мощную дубовую дверь вынесли.

- Мы даже своим родным не могли помочь с билетами, - рассказывал спустя годы один из героев тех матчей Борис Семенов.

Рютин Юрковскому всё же забил

Однако вернемся к матчу с киевским «Динамо». Вот как вспоминал о нем позже тогдашний защитник СКА Геннадий Рютин.

- Мы, конечно, очень расстроились, когда узнали, что игра состоится в Сочи, - говорил он. - Всё в Хабаровске было готово к матчу, и вдруг… Что греха таить, нередко нам, дальневосточникам, ставили палки в колеса. Хотя сам матч получился неплохим, мы, считаю, дали бой грозному сопернику. Но поддержки своих болельщиков нам, конечно, не хватало.

Только на 74-й минуте киевляне открыли счет, а второй мяч, который окончательно снял все вопросы, Олег Блохин провел незадолго до финального свистка.

Армейцы тогда играли в таком составе: Кожемяко (Забияка, 46), Тимофеев, Шигидин, Бычек, Рютин, Куташов, Бабкин, Крымский, Козлов, Кузьмин, Ольховик.

… А Виктору Юрковскому, который тогда защищал ворота динамовцев, Геннадий Рютин все-таки забил. Правда, спустя три года, когда этот голкипер приезжал в Хабаровск вместе с симферопольской «Таврией». Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Владислав Махов