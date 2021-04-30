Дегтярев сдержал слово по поводу своевременного запуска речной навигации

Глава региона сегодня лично проверил готовность речников к перевозке пассажиров

«В тестовом режиме вместе с журналистами опробовали первый маршрут. С завтрашнего дня начнется регулярная навигация. Видел некоторую обеспокоенность хабаровчан на этот предмет. Сейчас все суда готовы, деньги в бюджете на субсидии предусмотрены. Стартуем без всяких сбоев. У нас все под контролем», - заявил Михаил Дегтярев.

Напомним, в ходе прямой линии с Михаилом Дегтяревым один из поступивших к главе Хабаровского края вопросов касался своевременно начала летней навигации. Однако Дегтярев лично проинспектировал готовность речных судов, развеяв опасения людей, что старт навигации якобы сорван.