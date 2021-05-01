Хабаровчанкам рекомендуют носить с собой сухой кашлегон

Сколько баранов в одной минуте? Не знаете?

Так вот, в одной минуте 60 баранов. И тянется эта минута бесконечно до-о-о-о-о-олго. Ворочаешься, ворочаешься: и так и сяк, и туда и сюда... Бараны страшно надоели. Начинаешь считать кроликов.

Удивительно, но кроликов в минуте тоже 60! Думаю, тот, кто порою не может долго заснуть, сразу все понял. А вот мне совершенно не понятно, почему ночные барано-кроликовые минуты такие длинные, а остальная жизнь такая короткая.

Вот только что было 10 апреля - праздник растения мать-и-мачеха. Очень хотела написать о нем именно в этот день. Даже фото сделала... Бац! Сегодня уже 1 мая! Что происходит со временем: то оно стоит, то еле-еле ползет, то бежит?

Мммм, да. Шутки шутками, но если бы я заготовила цветки мать-и-мачехи именно 10 апреля, то ни кашель, ни бронхит были бы не страшны мне целый год. Листья растения заготавливать рано, по той причине, что их просто еще нет. Они появятся позднее.

Вы, я уверена, не спутаете мать -и-мачеху с одуванчиком, потому как листья одуванчика появляются весной первыми, только затем сам цветок. Листья же этого растения расправляют свои крылья лишь после того, как первые цветки уже опушились. С лицевой стороны листья гладкие, глянцевые, холодные (мачеха), с тыльной - мягкие, ворсистые, теплые (мать).

На заметку. Кашицей из листьев можно вывести мозоли. "Сигарету" из листа курят при затяжном кашле. А если его приложить гладкой стороной к голове, поможет снять боль и жар при высокой температуре. Чтобы волосы не выпадали, можно ополаскивать их отваром мать-и-мачехи с добавлением крапивы.

Забавно. Цветки очень чувствительны к изменениям атмосферного давления, днем закрылись - скоро будет дождь. Растение можно встретить в совершенно неподобающем месте: на куче камня или песка. Специалисты утверждают, что кашлегон, одно из народных названий мать-и-мачехи, указывает на наличие воды под землей. Спорить не берусь, хотя...

Девушкам рекомендуется носить с собой сушеные цветки кашлегона. Говорят, что они способны привлечь любовь и женское счастье. Опять же не спорю: если верить, надеяться и тщательно прилагать усилия, то все возможно. Цветочек ма-а-а-аленький, на всякий случай положите в кармашек и - в счастливую жизнь! А вдруг...

Ирина Оркина