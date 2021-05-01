В Хабаровском крае выплатят до миллиона рублей пострадавшим в ужасном ДТП

Михаил Дегтярев в срочном порядке провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение оказать помощь жителям региона, пострадавшим в ночном ДТП на трассе Лидога – Ванино.

«Будем вводить режим ЧС межмуниципального характера, что даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП. Это ужасная авария. Искренне соболезную родным погибших. Необходимо срочно оказать необходимую помощь и семьям тех, чьи жизни унесло это ДТП, и всем пострадавшим, - подчеркнул Дегтярев. – Также обязательно следует тщательно расследовать причины случившегося».

Авария произошла около часа ночи. На 361 километре федеральной автодороги А-376 на участке Лидога - Ванино опрокинулся междугородний пассажирский автобус, следовавший по маршруту Хабаровск – Советская Гавань. Транспортное средство марки Zhong Tong принадлежит ООО «Совтранс ДВ» (входит в группу компания «5 звезд»). На борту находились 34 человека, включая двоих водителей.

Три человека погибли – это женщины 1973 и 2000 гг. рождения, подросток 2004 года рождения. В 5 часов 51 минуту из Хабаровска к месту ДТП вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями ДВРПСО (с медицинским модулем) и специалистами центра медицины катастроф.

Пострадали десять человек, из них направлены в медицинские учреждения: двое – в Ванино, двое – в Троицкое. Троих раненых вертолетом доставили в ККБ № 2 в Хабаровск для оказания специализированной медицинской помощи. В Ванинскую ЦРБ отправляется нейрохирург для решения вопроса об операции одной из пострадавших, которая находится в реанимации.

В рамках режима ЧС межмуниципального характера предусмотрены компенсации пострадавшим: с легкими травмами – в размере 200 тыс. рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести – 400 тыс. рублей. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Также, как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, пострадавшим пассажирам автобуса и родным погибших будут произведены страховые выплаты.