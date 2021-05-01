Юрий Трутнев поздравил жителей Хабаровского края с 1 мая

Сегодня, 1 мая, вся страна отмечает день Весны и Труда. С праздником всех жителей макрорегиона поздравил вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Каждому человеку знакомо чувство радости и удовлетворенности по окончании плодотворного рабочего дня. Труд организует нашу жизнь, наполняет ее смыслом, позволяет грамотно расставить приоритеты, реализовать себя, свои планы, амбиции, духовно-нравственные и материальные ожидания», - подчеркнул Юрий Трутнев.

В своем обращении он также отметил, что на Дальнем Востоке и в Арктике живут талантливые, трудолюбивые люди – специалисты самых различных областей, для которых работа, Родина, труд не пустые слова. Именно они развивают экономику и социальную сферу, совершают научные открытия, разрабатывают вакцины, строят ракеты, атомные ледоколы и подлодки – делают Россию сильным, передовым государством. В свою очередь, Правительство Российской Федерации продолжает работу по созданию комфортных условий для жизни и труда в Дальневосточном регионе и Арктике.

«Уважаемые дальневосточники и северяне, в этот весенний день хочу пожелать вам любить свое дело, быть энергичными, увлеченными, ну и конечно здоровья, счастья, оптимизма, гармонии в семье и новых трудовых побед», - поздравил жителей ДФО и Арктики вице-премьер.