Дегтярев навестил в больнице пострадавших в страшном ДТП

Глава Хабаровского края посетил краевую больницу №2, где пообщался с людьми, пострадавшими в ходе аварии на трассе Лидога-Ванино. Михаил Дегтярев сообщил, что пострадавшие получают полную медицинскую помощь.

Краевой минздрав держит ситуацию на контроле и отчитывается лично перед главой региона и родными. Также с людьми работают профессиональные психологи.

«Всем, кто потерял близких, мое соболезнование. Мы окажем все необходимые меры поддержки – от финансовых до ритуальных», - сказал Михаил Дегтярев.