В Хабаровске стартовал фестиваль «АмурФест. Весна»

1 мая в краевой столице состоялось открытие фестиваля-ярмарки «АмурФест. Весна», который продлится по 3 мая. 1-2 мая на площади имени Ленина, с 1 по 3 мая на площади перед Краевым дворцом дружбы «Русь» можно приобрести продовольственные товары, принять участие в творческих мастер-классах, а также проверить здоровье и вакцинироваться.

«На масштабном фестивале-ярмарке мы постарались объединить людей творчества и предпринимателей края. Здесь можно приобрести товары для дома и семьи, обучиться на различных мастер-классах, выиграть ценные призы от участников фестиваля, сделать доброе дело: пожертвовать в помощь бездомным животным или сдать вещи для малообеспеченных людей, пройти флюорографию и маммографию. При этом все профилактические меры в соответствии с нормами Роспотребнадзора соблюдены: достаточное количество санитайзеров, защитных масок. Мы заботимся об участниках и гостях фестиваля, мы за безопасное времяпрепровождение», - прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Артисты, ремесленники, рестораторы и предприниматели Хабаровского края организуют для жителей и гостей краевой столицы насыщенную концертную программу и работу тематических площадок. 1 мая на площади имени Ленина концертная программа и работа площадок продлятся до 21 часа. Среди выступающих: лауреаты и победители фестиваля «Студенческая весна», артисты Хабаровского краевого театра юного зрителя, Музыкального театра, групп «Monna», «Vita» и «Blackwork». Кроме того, на площади заработали фонтаны.

На площади перед Краевым дворцом дружбы «Русь» проходит первомайский концерт с участием творческих коллективов Хабаровска, артистов Хабаровского краевого музыкального театра, а также творческие мастерские, работа торговых павильонов и сюрпризы.

На набережной Хабаровска концерты и спортивная программа пройдут 3 мая с 10 до 18 часов. Подробная программа и время работы площадок размещены на сайте фестиваля www.amurfest.ru. Организаторы фестиваля просят при посещении площадок с целью безопасного досуга соблюдать социальную дистанцию.