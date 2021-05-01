В Хабаровский край привезли спасенного медвежонка Умку

Медвежонка Умку, спасенного в феврале на трассе у города Чебаркуля в Челябинской области, привезли сегодня в Хабаровский край. Трехмесячный малыш отправился в Центр реабилитации диких животных "Утес". Сопровождает его руководитель фонда "Спаси меня!" ветврач Карен Даллакян.

«Умку нашли в коробке возле автозаправки на трассе М5. Его мать, скорее всего, стала жертвой браконьеров. Добрые люди приняли новорожденного медвежонка за щенка, пожалели и забрали домой. Но когда маленький хищник немного подрос, и стало понятно, что найденыш не собака, приютившая его семья обратилась к нам. В нашем фонде медвежонок прошел карантин, мы оформили все необходимые документы и вот сегодня передаем малыша «Утесу», - рассказал Карен Даллакян.

Долгий перелет Умка перенес неплохо. По прибытии ветврач накормил медвежонка молоком, чтобы тот хорошо себя чувствовал в дороге к своему новому дому. В реабилитационном центре Умка проведет около года. За это время он подрастет, научится самостоятельно добывать себе пропитание, а после его выпустят в дикую природу.

По словам директора Центра Эдуарда Круглова, к прибытию гостя уже все готово. Какое-то время Умка поживет с другими медвежатами того же возраста в "яслях", а потом их переселят в большой вольер. Там они будут жить до следующей весны в естественных условиях, без людей.

- С "Утесом" мы сотрудничаем не первый год. У центра богатый опыт работы с хищниками. Ни один из медведей, прошедших реабилитацию в "Утесе", не вышел к людям. Все они прекрасно адаптировались к жизни в естественной среде обитания. Это говорит о многом. Кстати, прошлой весной наш фонд передал центру троих мишек-подкидышей. Они уже стали настоящими медведями. Я приехал как раз на их "выпускной", - поделился ветеринар.

Также в "Утесе" вот уже почти 12 лет живет спасенный Кареном тигр Жорик. Из-за травм, полученных, когда он был детенышем, хищник не сможет выжить самостоятельно. Поэтому он и находится все это время в центре и до сих пор помнит своего спасителя. Карен тоже с нетерпением ждет этой встречи. Жителям Челябинской области, которые помнят Жорика и знают его историю, он обещал фотографии и рассказ о том, как поживает "тигренок".

Напомним, Центр реабилитации диких животных "Утес" основан в 1991 году Владимиром Кругловым, профессиональным тигроловом, отловившим более 40 тигров в уссурийской тайге. «Утес» расположен в селе Кутузовка района имени Лазо. Это один из немногих центров в стране по сохранению Амурского тигра.