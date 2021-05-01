В Хабаровском крае отмечают Первомай

1 мая в России отмечается международный праздник Весны и труда. В Хабаровском крае проходит более 60 мероприятий, приуроченных к Первомаю.

Так, в Комсомольске-на-Амуре на театральной площади у Драматического театра прошла «Ярмарка весенних открытий». Собравшихся комсомольчан поздравил глава города Александр Жорник.

- Празднику более ста лет. За это время сменилось несколько эпох, но суть 1 мая не изменилась. Это, как и прежде, праздник человека труда – главного богатства нашей страны. Своими тружениками гордится и Комсомольск-на-Амуре. Комсомольчане выпускают нужную стране военную и гражданскую продукцию. Добиваются значительных достижений в образовании, культуре, науке, медицине, спорте, бизнесе, - отметил мэр Комсомольска-на-Амуре.

Градоначальник вручил благодарственные письма трудовым династиям комсомольчан, которые трудятся на различных предприятиях города и общий трудовой стаж которых составляет от ста до пятисот лет.

Горожан также поздравили творческие коллективы, а на самой площади проходили мастер-классы, выставки, спортивные состязания, праздничная торговля. Волонтеры рассказали жителям города о том, как принять участие в голосовании за общественные пространства, которые планируются благоустроить в следующем году. Напомним, сделать это можно на Федеральной платформе https://27.gorodsreda.ru/.

Выставка животных и птиц, реализация продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, саженцев плодовых и ягодных культур прошли в Вяземском районе на сельскохозяйственной ярмарке трудовых достижений. В Охотске праздник отметили проведением традиционной конкурсной программы «Охотский пельмень».

В Амурском, Комсомольском и Хабаровском районах проходят акции «Здравствуй, Первомай!» и «Весенняя неделя добра». В районе имени Лазо организовали праздничный флешмоб, а в районе Полины Осипенко – фестиваль песни «Я люблю тебя, Россия!».