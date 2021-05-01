X-files: Ангелы – странные и пугающие…

Почему те, кто обитает возле Бога, выглядят столь грозно и гротескно?

Человекообразные существа неземной красоты с крыльями на спине и мечом в руке. Мы привыкли к образу ангела, сложившемуся в нашем сознании на основе, как правило, стереотипов. Этот образ сформировался на основе языческих представлений о внешности богов. Не в последнюю очередь Купидона или Амура.

Однако истинный облик ангелов весьма далек от их растиражированного вида. В книге пророка Иезикииля описано следующее. Перед пророком явилось существо, похожее на человека, но при этом крайне гротескного вида. У него было четыре лица и множество крыльев. Далее цитируем:

«И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их… Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны лице тельца у всех четырёх и лице орла у всех четырёх. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их».

Также Иезикииль упоминает огненные колеса, заполненные глазными яблоками. Но является ли эта пугающая деталь частью облика ангела или это была внешность другого ангела, неясно.

Об обилии глаз говорит и апостол Иоанн в «Откровении». Он также сообщал о тетраморфизме существ, тела и крылья которых были покрыты глазами. «…А внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет».

Испытание для стойких?

В общем, небесные сущности при встрече с различными библейскими пророками явили свой истинный облик, и облик этот оказался страшен и бесконечно далек от общепринятого стереотипа. Но почему те, кто обитает возле Бога, выглядят так странно и гротескно? Попробуем ответить на этот вопрос.

Первое, что можно сказать, а почему, собственно, ангелы должны выглядеть как люди или обладать привлекательной внешностью? Эти создания были созданы Богом задолго до человека. Они обитают в другой плоскости пространства, рядом с Богом.

Замысел же Божий непостижим разуму обычного человека. А так как в ангелах (особенно принадлежащих Первой сфере, но иерархию этих существ мы рассмотрим в одной из следующих публикаций) есть частица Бога, то и их намерения неподвластны человеку. Следовательно, и облик их чужд нам. Не исключено, что и наша внешность кажется им отвратительной.

Второе. Ангелы выполняют волю Божью – волю, которая направлена не только благословлять праведников, но и карать грешников. Тогда пугающий облик божьих посланцев как никогда подходит для выполнения этой миссии.

И, наконец, третий аспект. Наружность ангелов есть испытание для стойких. Вроде как не прогнать с порога прокаженного нищего, просящего у тебя милостыню, – хватит ли у тебя на это смелости и милосердия?

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин