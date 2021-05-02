Хабаровская команда по тхэквондо завоевала 70 медалей

В селе Покровское Московской области завершился Кубок России по тхэквондо ГТФ. Наш край на этом турнире представляли 30 спортсменов хабаровской школы «Торнадо», которые в общей сложности завоевали 70 медалей, 34 из них – золотые.

В категории «18+» Евгений Хармач стал бронзовым призером в хьенгах и масогах. И еще одну бронзу он выиграл вместе с Артемом Ремизовым и Максимом Кашкимбаевым в дисциплине «Тэг Тим».

В возрастной группе 15-17 лет в командных масогах золото взяли: Данила Ча, Никита Иванов, Дмитрий Перминов, Эльнур Дашдамиров, Василий Хан и Андрей Костенко. Также особых успехов в личных дисциплинах добились: Никита Иванов – у него два золота, и Данила Ча, ставший обладателем золота и бронзы. В общекомандном зачете в категории 10-17 лет сборная Хабаровского края заняла третье место, пропустив вперед только спортсменов Москвы и Самары.

- Мы традиционно успешно выступаем на Кубке России, но еще ни разу не выигрывали так много медалей. Впервые у нас поехал такой внушительный состав, и практически все ребята проявили себя на все сто процентов. Хотя категории были очень большие, в день спортсмены проводили по несколько поединков. Это большая физическая и психоэмоциональная нагрузка. Наших ребят поддерживали даже представители других регионов, поклонники нашей школы появились и в западной части страны. Стоит отметить и нашего ветерана – мастера спорта Павла Иванова, который занял первое место и в спаррингах, и в формальных комплексах. Ему 41 год. Это говорит о том, что наши наставники умеют не только хорошо тренировать спортсменов, но и сами демонстрируют отличную подготовку, - рассказал руководитель Хабаровской краевой общественной организации тхэквондо (ГТФ) «Торнадо», член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

В рамках Кубка России по тхэквондо ГТФ также проходили Кубок «Юность России» и Фестиваль цветных поясов, которые собрали 1400 участников из 48 регионов страны. Здесь хабаровчане также завоевали большое количество наград. Так, Андрей Лысяков стал абсолютным чемпионом соревнований, а в копилке Сергея Приймака и Анастасии Матченко - по три медали в личных дисциплинах. Таисия Вононова завоевала две высшие награды. Еще три медали хабаровчане выиграли в командных дисциплинах – два золота и бронзу.

- Основную конкуренцию нашим ребятам составляли спортсмены Москвы, Московской области, Чечни, Татарстана, Архангельской области и Краснодарского края. Хабаровчане показали максимальный результат. Полтора месяца мы целенаправленно готовились к этим соревнованиям, усиленно работали над техникой. Много было психологической подготовки. Ребята выходили сконцентрированными и спокойно работали как на тренировке. Ну и, конечно, проявили настоящий дальневосточный характер, - рассказал старший тренер сборной Хабаровского края Олег Кулаев.

По результатам соревнований хабаровчане вошли в основной состав сборной России и примут участие в чемпионате и первенстве Европы, которые пройдут в июле этого года.