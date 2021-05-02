Хабаровские дачники не знают, где сжигать мусор

Дачники (а это - треть населения страны), которые уже ознакомились с обновленными противопожарными правилами, вступившими в силу с 1 января 2021 года, несколько недоумевают в мировой паутине.

С одной стороны, они обязаны убирать мусор на участке, спиливать сухие деревья и кусты, косить траву. И это правильно, ибо обратное ведет к захламлению, а сушняк горит так, что страдает не только нерадивый хозяин, но и вся округа.

Скошенной травой можно мульчировать землю под культурами, хотя не все приемлют такой способ. Скошенную траву можно закомпостировать… Но что делать со спиленными деревьями? Как правило, дачники их сжигают на кострах.

Но по новым правилам место для костра должно быть оборудовано на расстоянии не менее 50 метров от жилья, 30 метров от лиственных деревьев, 100 метров — от хвойных деревьев!

Вот, к примеру, на нашей улице большинство участков одинаковые по метражу: 20 на 30, деревьями и кустами обсаженные, у некоторых даже елки-пихты есть. Где сжигать мусор?! Неужели еще пару тройку участков придется прикупить? Есть, правда, вариант попилить сухие ветки на полешки и мангал. Для мангалов условия более выполнимые - не менее 5 метров от жилья и не менее 2 метров от всего, что может загореться.

А у вас какие способы?

Ирина Северцева