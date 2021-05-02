В Хабаровском крае МФЦ будут работать в нерабочие майские дни

Свободное время в майские праздники жители края смогут потратить на откладываемые из-за занятости дела. Например, получить нужные документы, справки, оформить пособия, льготы и другое в многофункциональном центре.

- Как и большинство учреждений, 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая МФЦ не будут работать. Но в объявленные президентом нерабочие дни с 4 по 7 мая филиалы и территориальные подразделения готовы принимать заявителей как обычно. Это сделано для удобства жителей региона, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

8 мая МФЦ будут открыты до 15:00. С 11 мая учреждение продолжит работать в штатном режиме.

Однако чтобы не допустить нарушения сроков, в майские праздники не будут принимать заявления по ряду государственных услуг. Так, с 30 апреля по 10 мая нельзя будет подать заявления на оформление, замену и получение загранпаспорта. С 7 по 10 мая не будут оказываться услуги по регистрации по месту пребывания или жительства, миграционному учету. При этом у жителей края есть возможность оформить эти услуги в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, получив 30% скидку на оплату госпошлины.

Напомним, найти всю необходимую информацию о работе филиалов центра, порядке получения услуг, записаться на прием можно на сайте МФЦ. Также действует единый номер телефона +7 (4212) 340-240.