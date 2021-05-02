На хабаровском «Амурфесте» продолжает работать автопоезд «Здоровье»

Автопоезд «Здоровье» продолжает свою работу на фестивале «Амурфест.Весна» в Хабаровске. За первый день мобильные передвижные комплексы – флюорограф и маммограф, которые расположились у площади им. Ленина, посетило 90 человек. В мобильных пунктах на фестивале первый компонент вакцины получили почти 20 жителей края.

В светлый праздник Пасхи министерство Хабаровского края развернуло мобильные пункты вакцинации от COVID-19 возле православных храмов, соборов, приходов. На Комсомольской площади, площади Славы, у Храма Покрова Пресвятой Богородицы и на территории благотворительного приюта «НочлежХа» привиться от новой коронавирусной инфекции может любой желающий.

В честь праздника хабаровские хлебопекарные предприятия решили угощать выпечкой провакцинировавшихся от COVID-19 горожан.

- К нам вышли с инициативой поздравить со светлым праздником Пасхи жителей города таким необычным способом: подарить пряники тем, кто сегодня получил прививку от коронавирусной инфекции. Выпекли около 1000 имбирных сладостей. Поэтому приглашаем всех желающих совместить приятное с полезным, - рассказали в краевом минздраве.

Напомним, мобильные комплексы будут работать в центре города 2 мая весь день. На следующий день они переедут на территорию возле КДД «Русь». Мобильные пункты вакцинации открыты все праздничные дни. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте краевого минздрава. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано более 82 тысяч человек.