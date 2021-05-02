В одном из дворов Хабаровска Первомай отметили детским праздником

Конкурсы, фокусы, танцы, игры, азотные эксперименты! Детским праздником решили отметить #первомай в одном из хабаровских дворов по улице Ленинградской.

Как рассказал организатор акции #ялюблю_свойдвор, член общественной палаты города Хабаровска Али Мамедов, идея о проведении праздника навеяна весенним настроением, охватившим город. Вчера на центральных улицах и площадях проводились ярмарки и концерты, было много гуляющих.

- Мы решили, что справедливо будет подарить праздник не только взрослым, но и детям, - поделился замыслом Али Мамедов. - Дети искреннее всего встречают весну. Хочется, чтобы в наших дворах было чуть больше радости. Ведь именно здесь, в наших дворах начинается любовь к родному городу, стране.

Конечно, это непередаваемые эмоции - видеть, как счастливы дети. Вчера было много гостей! И мы решили, что будем проводить такие праздники и в других районах нашего города! Если позволит погода, увидимся уже в ближайшую субботу!