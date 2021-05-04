В Хабаровском крае пройдет юбилейный форум «Амур»

В августе состоится V Дальневосточный молодежный образовательный форум "Амур". По инициативе врио Губернатора края Михаила Дегтярева площадка мероприятия соберет молодежь со всей страны. Форум пройдет как в онлайн, так и офлайн-формате в Центре для активной молодежи (дом отдыха "Шарголь", Комсомольский район).

- Форум "Амур" – это уникальный и эффективный образовательный проект, который реализуется на территории Дальневосточного федерального округа. В этом году форум пройдет в четыре смены. Первая – онлайн, с 27 июня по 1 июля. Все последующие смены будут очные, - сообщили в главном управлении внутренней политики Правительства края.

С 5 по 11 августа на форуме соберутся молодые лидеры, политики, управленцы, руководители социально-ориентированных некоммерческих организаций и менеджеры в рамках региональной профильной смены "Команда будущего". За ней пройдет окружной этап мероприятия. С 14 по 20 августа молодые архитекторы, дизайнеры, эксперты в сфере строительства и архитектуры обсудят развитие малых городов Дальнего Востока в контексте реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Демография", а также федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Завершится "Амур" после окончания федерального этапа, который пройдет с 23 по 29 августа. Его посвятят развитию туристического потенциала, а также экологии Дальнего Востока.

- Целью форума "Амур" является совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала. Мероприятия такого рода помогают молодым людям успешно влиться в общество, реализовать проекты, значимые для конкретной территории или страны в целом, - рассказал директор форума Максим Косенко.

Регистрация на форум стартует с 17 мая. Заявки на участие необходимо подавать через АИС "Молодежь России" (https://grants.myrosmol.ru/auth/login). Вся актуальная информация публикуется в официальном аккаунте форума в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/amurforum.

Напомним, за четыре года в форуме "Амур" приняли участие более 2 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации. При этом на площадке мероприятия было подготовлено более 500 проектов и социально-экономических инициатив, 150 из которых поддержало государственными грантами Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) (из них 78 – проекты молодых жителей Хабаровского края), 23 проекта реализованы за счет инвестиций промышленных кампаний, 38 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных компаниях и правительственных учреждениях.