В Комсомольском районе семье Хацер вручили знак «За супружеское долголетие»

В поселке Снежный Комсомольского района состоялось торжественное чествование супружеской пары - Владимира и Валентины Хацер, проживших в браке 50 лет. В Доме культуры собралась не только семья, но и друзья, близкие, односельчане, гости. Получил приглашение на праздник и глава района Александр Коломыцев, который традиционно поздравляет супружеские пары с юбилеями.

- Вы являетесь настоящим примером семейного долголетия и образцом подражания и почитания жителей нашего района. Желаю здоровья, долгой и счастливой семейной жизни на родной дальневосточной земле, - сказал глава Комсомольского района Александр Коломыцев.

Семья Хацер приехала в поселок Снежный в 1976 году. Владимир много лет работал в Снежненском леспромхозе, затем организовал кооператив «Пихта». Валентина с 1978 по 2000 год работала медсестрой в Снежненской больнице. Сейчас супруги на заслуженном отдыхе, и являются для сына, дочери и троих внуков примером трудолюбия и достойной семейной жизни.

Напомним, что по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в регионе учрежден памятный знак правительства Хабаровского края "За супружеское долголетие". Семейным парам при вручении знака предусмотрена единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей.



