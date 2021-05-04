В Хабаровском крае предприниматели жалуются на пандемию и налоговиков

Об итогах работы, о проблемах бизнеса, а также приоритетных задачах на предстоящий период работы Уполномоченный по защите прав предпринимателей поделился на встрече с главой региона.

«Предприниматели – люди особой породы. Они энергичные инициативные, не боятся брать на себя ответственность. И в нашем огромном крае являются локомотивом экономического роста. Малый и средний бизнес нам генерирует до трети доходов, а если брать Комсомольск –на –Амуре, то там до 40 процентов. Это подчеркивает, что предприниматели наши партнеры», - отметил на встрече Михаил Дегтярев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае рассказал, что за 2020 год на его имя поступило почти 400 жалоб и обращений. Больше всего было связано с работой во время пандемии.

«Здесь важно отметить меры поддержки, который инициировал Президент России Владимир Путин, правительство страны. Они были беспрецедентными для бизнеса в нашем регионе», - акцентировал врио губернатора Хабаровского края.

В период пандемии было эффективно налажен диалог бизнеса и власти. Эксперты вносили предложения о включении в реестр пострадавших отраслей и своевременно доводили информацию о готовности бизнеса к открытию. Онлайн формат позволил взаимодействовать с бизнесом и оперативно получать актуальную обратную связь от предпринимателей из удаленных районов края.

На 2-ом месте жалобы в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей - на действия налоговых инспекций и правоохранительных органов.

«Снижение административного давления на предпринимателей – это один из вопросов, который волнует меня лично и правительство региона. Здесь не всегда виноваты краевые структуры. Мы проводим много встреч для того, чтобы органы власти всех уровней были более дружелюбными по отношению к бизнесу», - резюмировал Михаил Дегтярев.

Олег Герасимов, в свою очередь проинформировал: «Удалось помочь 42% заявителей. В остальных случаях заявленные нарушения не подтвердились, или пропущены сроки исковой давности, или по делу принято судебное решение. К этой же категории относятся и предприниматели, которые не получили господдержку из-за несоответствия ОКВЭД или отсутствия в Реестре МСП».

После проведения социологического опроса и анализа условий ведения предпринимательской деятельности в регионе Уполномоченный подготовил информацию о пяти системных проблемах бизнеса Хабаровского края и направил Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову для включения в доклад Президенту РФ.

На сегодняшний день системные проблемы могут быть урегулированы только на федеральном уровне.