На «Амурфесте» от коронавируса привилось 125 хабаровчан

В Хабаровском крае продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Для удобства хабаровчан на фестивале "Амурфест.Весна" работали медицинские бригады для вакцинации. Мобильные пункты краевой минздрав также развернул возле соборов и приходов. За первые три праздничных майских дня вакцину против СOVID-19 получили 125 человек.

- Вакцина Спутник V показывает свою эффективность для защиты от тяжелого течения коронавирусной инфекции людей всех возрастов. Прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты продолжат свою работу и дальше, поэтому приглашаем всех желающих на вакцинацию, - отметил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Как уточнили в краевом минздраве, с начала прививочной кампании в регионе прививку от коронавируса получили 82 736 человек. Завершили вакцинацию 54 518 жителей. Также в течение трех дней на фестивале "Амурфест.Весна" работал автопоезд "Здоровье". Любой желающий мог пройти флюорографию легких и маммографию. Всего провели 285 обследований.

По информации ведомства, флюорография проводится с диагностической целью 1 раз в год всем взрослым и подросткам с 15 лет. Женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию не реже чем 1 раз в 2 года. После 50 лет – раз в год.

Напомним, фестиваль "Амурфест.Весна" проходил в Хабаровске на трех площадках: на краевой набережной, КДД «Русь» и площади имени Ленина.