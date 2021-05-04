Дальневосточный гектар можно будет взять в 10 км от Хабаровска

Площадь земельных участков, предоставляемых по программе Дальневосточный гектар в Хабаровском крае, планируют увеличить. Это произойдет после сокращения буферной зоны с 20-ти до 10-ти км вокруг города. Соответствующий проект закона, подготовленный региональным министерством имущественных отношений, сейчас находится на согласовании в Минвостокразвития.

- По поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева проработан вопрос возможности открытия дополнительных земель, находящихся в границах Хабаровского муниципального района. Нововведение не коснется российской части Большого Уссурийского острова, а также территории садовых и огородных некоммерческих объединений граждан, которые попадают в буферную зону. Мы уверены, что вновь открытые земли будут востребованы, так как сейчас люди более осознанно подходят к выбору места под участок, к выбору вида разрешенного использования, наличию инфраструктуры. Так что программа "Дальневосточный гектар" получит новое развитие и наполнение. - рассказал начальник отдела по предоставлению дальневосточного гектара министерства Андрей Примак.

В профильном ведомстве подчеркнули, что кроме территорий, закрытых для предоставления предусмотрен еще ряд ограничений в предоставлении "Дальневосточного гектара". К таким относятся: участки ранее предоставленные физическим или юридическим лицам; зарезервированные для государственных или муниципальных нужд; принадлежащие для размещения объектов федерального, регионального или местного значения и т.д.

Проект закона нашел поддержку и у участников общественного совета при министерстве. Документ был поддержан членами Совета и представителями краевого общественного движения " Мы – гектарщики". По мнению Сергея Суровцева, который занимается на ДВ гектаре пчеловодством, близость краевого центра дает больше возможностей для воплощения в жизнь поставленных целей.

- Напомним, что сейчас на рассмотрении также находится проект федерального закона, который предусматривает возможность получения дополнительных наделов по программе «Дальневосточный гектар». Оформить его смогут участники программы, успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, - напомнили в министерстве.

Стоит отметить, что работу по сокращению территорий "нельзя" совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики ведут и другие регионы ДФО. Например, в Приморье открыли территории городов Арсеньев и Уссурийск. В Республике Бурятия появилась возможность получить наделы недалеко от Улан-Удэ.