Хабаровский зоосад присоединился к акции «Сад Памяти»

Сегодня в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева прошла Международная акция "Сад Памяти". Волонтеры Победы высадили на территории парка с животными более 30 молодых деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

- "Сад Памяти" проводится уже второй год. В этом году акция стартовала 18 марта в Севастополе и продолжится до 22 июня по всей стране и за рубежом. В Хабаровском крае в рамках акции планируется посадить более 12 тысяч саженцев. Даты и время высадок можно узнать на сайте садпамяти2021.рф, - рассказали в главном управлении внутренней политики Правительства края.

Активными участниками акции в Хабаровском крае являются Волонтеры Победы. В конце апреля они вместе с жителями Хабаровска и Некрасовки в окрестностях села высадил 3,5 тысячи сеянцев кедра на площади 1 га. А 7 мая добровольцы поучаствуют в посадке деревьев в районе Арены "Ерофей" в краевой столице.

- Мы поддерживаем акцию не только как члены волонтерского движения, но и лично. Так, в прошлом году я и мои родители высадили на дачном участке 10 саженцев вишни, кедра и смородины в память о наших героях – Дробот Викторе Леонтьевиче и Кондратове Петре Андреевиче. В этом году мы планируем снова поучаствовать в акции – на 9 Мая высадим еще порядка 10 деревьев, - поделился Александр Гончар, руководитель исполнительного комитета Хабаровского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Отметим, в этом году акция затронет объявленные ранее Города трудовой доблести, охватит основные памятные даты Великой Отечественной войны, места, а также имена героев. Добавятся и новые моменты, среди них – масштабное участие в акции школьников со всей страны в день последнего звонка.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии акция "Сад Памяти" проходила также в формате #СадПамятиДома. Неравнодушные жители нашей страны и зарубежья высаживали деревья у себя на участках, а также размещали в соцсетях деревья, нарисованные со своими детьми. "Сад памяти" поддержал и Президент России Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Главой государства акция объявлена ежегодной.