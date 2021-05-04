В Хабаровске «АмурФест» посетило более 15 тысяч человек

Завершился масштабный краевой фестиваль-ярмарка "АмурФест. Весна". 1 и 2 мая он проходил на площади им. Ленина, с 1 по 3 мая – возле дворца дружбы "Русь" и 3 мая – на краевой набережной. На площадках были организованы ярмарки, концерты, интерактивные и спортивные мероприятия, мастер-классы. Также организаторы мероприятия разыграли 100 сертификатов от рестораторов и сувенирную продукцию фестиваля.

Открытие краевого фестиваля и фонтанов на главной площади Хабаровска состоялось 1 мая. На тематических улицах – в корнерах расположились участники фестиваля.

На "Улице Добра" разместились СОНКО: "Милосердие", "Реверанс", "Российский детский фонд" и другие. Мастера декоративно-прикладного искусства и ветеранские организации представили свою продукцию на "Улице мастеров". На площадках "Продовольственная ярмарка" и "Квартал вкуса" можно было купить продукты от местных производителей, а также выпечку, кондитерские изделия и другие блюда от хабаровских рестораторов. На "Улице детства" разместились детские центры и учреждения культуры, которые провели развлекательные мероприятия для юных хабаровчан.

В свою очередь, минобрнауки края организовало проведение творческих мастер-классов на "Улице профессий". Здесь техникумы и колледжи края рассказали юным гостям ярмарки о разнообразии и престижности рабочих профессий. Почта России совместно со студентами специальности "Почтовая связь" Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания отправили первые сто писем Победы с поздравлениями к 9 Мая.

На "Территории здоровья" можно было абсолютно бесплатно пройти маммографию и флюорографию. По данным краевого минздрава, за три дня специалисты провели 285 обследований. Также более сотни хабаровчан, посетивших ярмарку, привились от коронавируса.

2 мая в день Светлой Пасхи на сценах фестиваля состоялись пасхальные концерты, а на торговых площадках спросом пользовались яйца и куличи. В рамках фестиваля также состоялся V Краевой национальный спортивный фестиваль с участием команд Краевого дворца дружбы "Русь", Ассамблеи народов Хабаровского края и муниципальных районов края. В завершении фестиваля 3 мая нанабережной стадиона им. Ленина прошли творческие мастерские, спортивные мероприятия и масштабный концерт.

Всего за дни фестиваля площадь им. Ленина посетили около 10 тысяч человек, площадь около дворца "Русь" – 5,5 тысяч, а набережную Амура – около тысячи хабаровчан и гостей города. Во время проведения фестиваля-ярмарки были соблюдены профилактические меры в соответствии с нормами Роспотребнадзора. В том числе были предусмотрены стойки с санитайзерами и одноразовыми масками.