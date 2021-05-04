Хабаровчане добрались до своей «земли» благодаря запуску летней навигации

Благодаря реакции краевых властей удалось избежать срыва речной навигации. Перевозки стартовали 1 мая (как и планировалось), и дачники смогли поехать к своим участкам.

«Я еду уже второй раз. Все нормально», «Мы со второго числа поехали и приедем только четвертого. Нареканий нет», - говорят дачники. Некоторые пожелали, чтобы на линии пустили дополнительный теплоход.

Ранее в ходе прямой линии Михаил Дегтярев подчеркнул, что со стороны правительства Хабаровского края была своевременно выделена субсидия компаниям-перевозчикам. Получив средства из бюджета, компании приступили к работе, а их услугами в этом году воспользуются десятки тысяч пассажиров.

Хотя перед запуском навигации ходили слухи, что она может быть сорвана, однако Михаил Дегтярев на деле доказал, что следит за ситуацией и оперативно решает возникшие вопросы.