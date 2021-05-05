В Хабаровском крае произошло 27 инцидентов с дикими животными

27 конфликтных ситуаций с дикими животными произошло в Хабаровском крае в первом квартале текущего года. Подавляющее большинство из них связано с тиграми, и только три – со встречей косули. Медведи в этом году к людям не выходили. Почти во всех случаях жертвами хищников стали домашние животные, в основном собаки. Но, к сожалению, не обошлось без трагедии – в Ванинском районе в результате нападения амурского тигра погиб человек. Также в результате ДТП в этом году погибли один тигр и три косули.

- В этом году встречи с дикими животными произошли в Хабаровском, Бикинском, имени Лазо, Нанайском и Ванинском районах. Наша задача минимизировать возможные конфликты, чтобы и животные остались живы, и люди не пострадали. Для этого в крае создана и работает специальная оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными, - рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак.

В этом году минприроды края получило от Росприроднадзора три разрешения на отлов конфликтных особей тигра. В результате в Ванинском районе тигр-людоед был отстрелян, животное напало на сотрудников министерства. У сел Челны и Елабуга в Хабаровском районе никто не пострадал. Специалисты провели работу с жителями сел, людей попросили на какое-то время закрыть собак. В итоге тигр перестал наведываться в эти села. Одного хищника отловили в Бикинском районе, хищник был ослаблен. К сожалению, спасти его не удалось.

По словам Юрия Колпака, конфликтной ситуацией считается даже тот случай, когда человек находит на своем участке следы животного. Однако инициатором конфликта, как правило, является именно человек. Например, собака, которую хозяин отпускает на самовыгул в лес, может привести зверя за собой. Случаи появления тигров-людоедов также всегда имеют причины. Как показала практика, в подавляющем большинстве инцидентов такие животные ранее пострадали от человека, после отлова на их телах находят следы старых пулевых ранений.

Напомним, за 2020 год в Хабаровском крае было достоверно подтверждено 87 конфликтных ситуаций с дикими животными. Для сравнения, в 2019 году в регионе произошло 188 столкновений человека с дикими животными. Самыми "конфликтными" в 2020 году оказались бурые медведи – за год было зарегистрировано 35 подобных обращений от жителей края. Также подтвердилось 27 случаев с участием амурского тигра и 17 – с участием гималайского медведя.