В Хабаровском районе планируется построить реабилитационный центр

В соответствии с поручением Михаила Дегтярёва состоялась встреча с жителями села Бычиха Хабаровского района. Поводом для выездного совещания руководителей правительства края стало коллективное обращение жителей в адрес главы региона о текущем состоянии санатория и перспективах его развития.

Как сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, краевые власти планируют строительство двух крупных объектов в селе, один из которых появится на территории санатория "Уссури".

- Мы ведем переговоры с государственной корпорацией Ростех по поводу строительства на условиях концессионного соглашения реабилитационного центра на территории санатория. Под эти цели планируется задействовать около 36 га. Здесь будет проводиться восстановление пациентов после полученных травм, реабилитация онкологических больных, а так по направлениям инсульты и нейрохирургия, - сказал Евгений Никонов.

Строительство планируется начать в 2022 году. Введение такого центра позволит создать около 1000 рабочих мест. Планируется задействовать и главный корпус санатория "Уссури", который ждет реконструкция.

Также Евгений Никонов рассказал о планах строительства загородного лагеря для круглогодичного отдыха детей. Новый объект расположится на площади в 7,3 га. Инвестором выступит частная компания, которая планирует создать около 250 рабочих мест.

Напомним, что имущественный комплекс санатория «Уссури», который находится в собственности края, состоит из 20 объектов, построенных и введенных в эксплуатацию с 1955 по 1979 годы. С 1992 санаторий функционировал в форме акционерного общества. Основным видом деятельности являлось санаторно-курортное лечение жителей края. С октября 2018 года прием пациентов был прекращен в связи с отсутствием финансирования для обеспечения бесперебойной работы.

В 2020 году на базе имущественного комплекса создано краевое государственное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий Уссури". В настоящее время деятельность учреждения нацелена на поддержание в надлежащем техническом состоянии имущественного комплекса. Осуществляется охрана объектов санатория.