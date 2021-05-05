В Хабаровском крае начали ремонтировать дороги

Дорожные работы развернуты в южных районах Хабаровского края. Бригады рабочих вышли на трассы Хабаровского, имени Лазо и Вяземского районов.

– Как обычно, дорожные работы в южных районах края начинаются раньше, чем на остальных территориях региона. Здесь уже с середины апреля устанавливаются стабильные положительные среднесуточные температуры, поэтому дорожный сезон стартует именно отсюда, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Так, в Вяземском районе приводят в порядок автодорогу «Подъезд к селу Забайкальское». Здесь дорожники уже отремонтировали первый километр трассы. До конца сезона сделают все 9 км этой дороги.

В районе имени Лазо в нормативное состояние приводят дорогу «рп. Переяславка – с. Аргунское». Здесь рабочие заливают трещины, восстанавливают асфальтированные участки дорог и выполняют профилирование гравийных. В Переяславке нанесли дорожную разметку.

В Хабаровском районе работы ведутся на автотрассе «Обход пос. Красная речка – с. Казакевичево».

Рабочие уже отремонтировали участок дороги с 6 по 12 км, сейчас бригады зашли на следующие 4 км трассы. Часть этой автодороги приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а на участке с 22 по 23 км обустроят остановки.

Помимо ремонтов за сезон дорожным службам предстоит очистить полосы безопасности мостов и обочин, подходов к ним. На обслуживании краевых автомобильных дорог задействована спецтехника: комбинированные дорожные машины, дорожные фрезерные машины, катки и битумно-эмульсионные установки.