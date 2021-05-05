В Хабаровском крае летняя оздоровительная кампания начнется 1 июня

В регионе в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов и министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

Основное внимание было уделено обеспечению доступного и безопасного отдыха. А также вакцинации сотрудников детских лагерей. Предварительно в летний период будут работать 14 загородных центров, которые при 75 процентной загрузке готовы принять 3180 детей в смену. 352 лагеря с дневным пребыванием примут более 45 тысяч детей в течение лета, а 20 лагерей труда и отдыха — 510 детей.

Для ребят из отдаленных территорий края, где нет загородных центров, зарезервированы дополнительные места. Так, в лагерях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Вяземского районов ожидают детей из Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Бикинского, Ванинского, Полины Осипенко, Советско-Гаванского районов.

Более 2,5 тыс. детей будут направлены в оздоровительные организации Приморского и Краснодарского краев, республику Крым. Кроме того, будут работать профильные объединения, организованы туристические походы. Также запланирована смена сельскохозяйственного профиля на базе комсомольской школы № 3, реализующей адаптированные программы. Открытие летней оздоровительной кампании запланировано на 1 июня.

Напомним, в краевом бюджете предусмотрены средства на отдых и проезд к месту отдыха и обратно детей-сирот из детских домов; приобретение путевок в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; компенсацию стоимости путевки в загородные лагеря детям края в возрасте от 6 до 18 лет без учета дохода семьи; повышение квалификации кадров для системы отдыха.