Хабаровские ветераны ВОВ получили обещанные Дегтяревым выплаты

Михаил Дегтярев распорядился увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам войны с Японией в 10 раз (до 10 тысяч рублей). Герои уже стали получать обещанную главой региона финансовую поддержку.

Ветераны говорят, что не заморачивались с документами. Деньги просто пришли на банковскую карту.

Выплату получил 351 житель Хабаровского края. В их числе не только ветераны ВОВ и войны с Японией, но и инвалиды войны, вдовы героев и т.д. 1817 человек получили по 3 тысячи рублей. В эту категорию попадают труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. По тысяче рублей получили дети военного времени. Всего их более 54 тысячи человек.

Как сообщили представители минсоцзащиты Хабаровского края, на выплату ветеранам перечислено почти 64 миллиона рублей. До 9 мая деньги будут выплачены всем героям.

Помимо единовременной выплаты ко Дню Победы, в крае для ветеранов предусмотрен ряд других мер социальной поддержки, такие как внеочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в учреждениях здравоохранения в порядке очередности, компенсация за оплату услуг ЖКХ.

Напомним, что Михаил Дегтярев еще в начале апреля подписал распоряжение об увеличении денежных выплат ветеранам.

«Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами», — заявил тогда глава региона.